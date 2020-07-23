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杭州神秘失蹤18天女子尋獲 警方在化糞池發現遺體

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
來惠利失蹤後，家屬曾四處張貼尋人啟事。圖／取自搜狐網
來惠利失蹤後，家屬曾四處張貼尋人啟事。圖／取自搜狐網

杭州53歲女子來惠利神秘失蹤長達18天引發大陸社會高度關注，據多家大陸媒體23日報導，杭州警方已於22日深夜，在其居住的小區化糞池內發現屍體，但具體死亡原因仍不明。

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》等多家媒體報導，杭州警方近日動用多輛水肥車、抽水車在小區作業，但一直沒有任何發現。22日晚間，警方將偵查重點集中到化糞池，對化糞池進行抽吸。

23日凌晨1時許，接近警方人士透露：人已經找到了，在化糞池裡。

來惠利傳出於7月5日凌晨在家中失蹤後，由於整起事件過於曲折離奇，過去幾天引起大陸民眾高度關注。甚至有不少自媒體、網紅前往來惠利居住的小區進行直播、拍攝視頻「蹭流量」，儼然展開一場全民大查案，也增加當地警方不小的辦案壓力。

據來惠利丈夫許姓男子表示，7月5日零時30分，他起床上廁所時，來惠利還在床上。但清晨5時30分許，他醒來時，來惠利就已經不見了，當時他以為妻子只是提前出門而未特別在意。

直至來惠利遲未返家也未去工作，家屬才向警方報案。據家屬供稱，來惠利精神正常，失蹤時身著咖啡色吊帶睡衣，錢包、手機、證件等均遺留在家中。

警方和家屬查看小區所有出入口及周邊街道監視器，都未發現來惠利身影。早前警方也曾對來惠利居住的小區地下停車場、樓頂、水塔、電梯井等處逐一搜查，甚至派出警犬在附近的池塘、公園進行地毯式搜索，但都毫無所獲。

警方還曾對來惠利住家整棟樓的住戶逐一進門檢查，除清查所有住戶戶口，還查看每戶住家的冰箱、衣櫃等，連小區旁的景觀河都曾抽乾確認，但最後竟是在化糞池內發現來惠利的屍體。

杭州警方21日上午派出水肥車抽乾來惠利住家小區內的化糞池。圖／取自上觀新聞
杭州警方21日上午派出水肥車抽乾來惠利住家小區內的化糞池。圖／取自上觀新聞

失蹤 屍體 冰箱

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