走廊練習「後仰跳投」慘變跳樓 男學生2樓飛出跌落

在走廊上跑跳是一件危險的事，若走廊旁為矮圍牆，一不小心就有可能跌下樓。中國大陸近期發生一起學生墜樓的意外，廣東一間中學下課時間有多位學生在走廊上玩耍，其中一位男同學做出後仰跳投的動作，未料卻撞上後面的矮牆，失去平衡從2樓飛出跌落，攝影機畫面一曝光後，引發網友熱議。

根據「楚天都市報」報導，廣東省羅定市第四中學20日中午的下課時間，國二的廖姓男同學因一時興起在走廊上做出後仰跳投的動作，未料落地時撞上走廊旁的矮牆，導致其重心不穩，從2樓飛出跌落，雖然當時廖姓男同學身邊的同學想要伸手拉住他，但仍未及時趕上。

校方事後發出公告，表示廖姓男同學墜樓後第一時間已聯絡家屬和救護人員，該位同學送醫檢查後，只有左手骨折、右手皮挫傷，並無生命危險。

不過男同學墜後畫面曝光後，不少網友則留言表示「這次撿回來一條命算你幸運，如果是四樓以上就沒有下一次了」、「可以啊，姿勢不錯，就是失敗了」、「這是在用生命熱愛籃球」、「真的飛了，就是落地沒控制好」、「被球給扔出去了，慢慢練，您能行」。