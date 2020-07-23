迎親禮車撞斃年幼姐弟…新人照常舉行婚禮 網怒：良心不痛？

湖北省襄陽市一輛充當花車的賓士（Mercedes-Benz）房車，上周六（18日）在迎親途中突然失控加速，撞倒在路邊玩耍的一對年幼姐弟，僅6個月大的弟弟當場死亡，被壓在石碑下的8歲家姐頭顱破裂，送院搶救不治。知情人透露，涉事的一對新人未有第一時間救人，如常舉行婚禮，結果惹來不少批評聲音。

事發於湖北省襄陽市欣欣佳園社區3號入口，閉路電視拍到涉事的迎親花車停在閘前，兩人拿着紅包揮手示意停車，豈料花車突然加速衝前，接連撞倒好幾個人，當中包括一對年幼姐弟。

知情人透露，肇事車輛曾多次出現刹車問題，然而車主一直沒有去修理。警方事後拘捕了52歲的潘姓司機，經調查排除其酒後駕駛及蓄意報復的嫌疑，並以涉嫌過失致人死亡罪起訴，而遇害姐弟的家屬已與其達成諒解。

據稱，意外發生後，新娘新郎並沒有第一時間救人，而是如常舉行婚禮。網友對此意見兩極，「取消（婚禮）損失少說幾萬，多說幾十萬，還不算人情，一個個在這大方的，反正不是你們掏錢？」、「車是司機開的，有事就去找司機，難道還不結婚了？新人已經夠鬧心的了，不要道德綁架」、「這對新人也是受害者啊，誰也不想發生這種悲劇」。

不過，反對意見直斥「良心不痛嗎，婚車撞死兩條人命，不處理事故，繼續結婚？」、「這不是我迷信啊，婚車撞死兩個孩子，還是一兒一女，但新人婚禮照常，他倆就不擔心影響自己的子女運嗎？」、「雖然跟新郎新娘無直接關係，但總該幫忙報警送醫吧」。

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文章授權轉載自《香港01》