陸男吃半熟生魚片 4個月後肝臟竟消失一半

浙江省杭州市1名55歲謝姓男子，先前吃完酸菜魚生魚片後出現食慾不振、疲勞、腹痛、腹瀉等症狀，起初以為是父親逝世心情鬱悶影響，豈料去醫院檢查才發現，肝臟已經被寄生蟲吃掉一半了。

星島日報報導，謝男從今年春節後開始出現食慾不振、疲勞等症狀，起初還伴隨輕度腹痛、腹瀉，隔了4個月，謝男一直以為是心情鬱悶所致，直到連續3天出現畏寒、發熱等症狀才趕緊去杭州市第一人民醫院肝膽胰外科就診。

醫生檢查驚見，謝男的肝臟左葉已被吃光，已經成1個長19公分，寬18公分，深12公分的大膿球，而且囊壁上還長有很多腫瘤。

隨後醫生透過穿刺手法，先將灰白色膿液引出，隔3週，雖然謝男左肝膿腫小了一大半，不過肝臟上仍有腫瘤，因此決定進行手術將左半肝切除。但醫生在手術中發現囊壁上大量腫瘤竟然是肉芽腫性炎腫塊，而且裡面還爬滿無數個燈泡狀肝吸蟲蟲卵。

手術後，謝男回憶起春節返鄉時，在四川當地買了魚做了一次酸菜魚。為了追求鮮嫩的口感，魚片只用熱水燙了幾十秒就吃了。

謝男說，四川當地有生吃或半生吃魚片的習慣。醫生由此判斷，謝男應該是因此引發這次病因。

醫生表示，感染初期患者可能無症狀，嚴重的話會有腹痛、腹瀉、消化不良、營養不良、疲倦乏力等症狀，而且此蟲繁殖力驚人，每次可產1,400至2,000個卵，可存活20至30年。

醫生指出，若置之不理，它們不僅會在肝內安家，而且會吃肝，肝臟因此會產生感染、肝膽道內結石、肝硬化甚至肝癌。