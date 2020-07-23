東黑冠長臂猿瀕滅絕 廣西保護

「這片連綿起伏的群山，就是東黑冠長臂猿在這個星球上倖存的最後方舟。」廣西邦亮長臂猿國家級自然保護區管理中心主任楊江表示，該物種現存的數量比中國國寶大熊貓數量還少。

中新社報導，位於廣西百色靖西市壬莊鄉邦亮村的東黑冠長臂猿自然保護區，群山連綿，草茂林密，保護區地處中越邊境，與越南重慶長臂猿保護區直接接壤。

楊江表示，東黑冠長臂猿最吸引人的是牠們的啼叫聲，被專家戲稱為動物界的「歌唱家」。他們不同的聲音代表不同的意思，有的是家庭成員對話，呼朋喚友，有的是宣誓領地，警告鄰居「不要入侵我的地盤」。

楊江表示，東黑冠長臂猿還是「雜技演員」，依靠雙臂的交叉擺蕩在樹冠層活動，穿插自如。東黑冠長臂猿一輩子不下地，吃住都在樹上。

1950年代一度被動物學專家認為在中國大陸境內已滅絕。2006年5月，廣西大學生物學教授周放在中越邊境進行的一次鳥類調查中，發現了東黑冠長臂猿的蹤跡，才讓這一物種重回中國人的視野。

「2002年，越南在高平省重慶縣境內重新發現了這一物種。2006年，越南成立了重慶東黑冠長臂猿保護區，中國也在2009年成立了省級保護區，2013年，邦亮保護區晉升為國家級自然保護區。」楊江說。

楊江說，為保護這一瀕臨滅絕的物種，2011年，廣西林業廳和越南高平省農業和農村發展廳，簽署合作諒解備忘錄，兩國保護區每年進行兩次「界碑會晤」，相互通報信息，制定保護措施，實現聯合保護。

在中越邊境778號界碑，楊江指著山下的越南村莊說：「我們保護區的護林員經常到山下交流，他們的護林員也經常被我們請到國內交流。」

重新發現之初，中國大陸境內只有3群21隻東黑冠長臂猿。2018年11月，中越兩國開展了同步種群調查，並公布調查數據—全球最後一個東黑冠長臂猿種群數量為122-134隻。中國大陸境內共有5群30隻左右。