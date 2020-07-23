兩岸融晴文藝展 秀到11月

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海峽兩岸（福建·漳州）融晴文化藝術展新聞發布會22日於福州舉行。漳州市副市長吳衛紅表示，大會還將採取「雲」參會模式，邀請台灣嘉賓線上參會。海峽兩岸（福建·漳州）融晴文化藝術展將持續至11月。

中新社報導，吳衛紅說，活動將搭建閩台文化交流線上平台，發布兩岸影視音樂創作交流計畫，舉辦首屆水仙花微電影短視頻展、第二屆閩台電影展、「中國東山島」攝影展、兩岸青年文化交流嘉年華等系列活動。

常態化疫情防控條件下，此次活動將突出「線上特色」。本次活動將線上線下同步辦活動，以線上為主，條件許可下將逐步擴大線下交流的範圍和領域。

為深化拓展兩岸交流合作的長效機制，同時，將依託互聯網新媒體搭建兩岸文化交流合作的雲平台，實現兩岸線上定期交流研討、精品內容展示、項目合作洽商等功能。

漳州市還將舉辦兩岸青年攝影作品邀請展、「兩岸一家親」海峽天使閩台青少年文化藝術交流晚會、「兩岸好聲音」漳台青年文化交流晚會等活動，搭建兩岸青少年文化學習交流平台，拉近兩岸青少年之間的距離。

截至2020年6月，該市已累計批辦台資項目3200個，合同台資168.9億美元，實際利用台資121.7億美元，居中國大陸地級市前列；其中，農業利用台資位居中國大陸設區市第一位。

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