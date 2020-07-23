3D打印趙州橋 破世界紀錄

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
坐落於河北工業大學北辰校區的裝配式混凝土3D打印趙州橋。（新華社）
坐落於河北工業大學北辰校區的裝配式混凝土3D打印趙州橋。（新華社）

坐落於河北工業大學北辰校區的裝配式混凝土3D打印趙州橋日前成功挑戰金氏世界紀錄，被認證為「最長的3D打印橋」。

新華社報導，這座橋由河北工業大學副校長兼土木與交通學院院長馬國偉帶領其研究團隊完成，按照趙州橋1：2縮尺打印後現場組裝，實測橋長28.1公尺，淨跨徑為17.94公尺。

趙州橋始建於隋朝，坐落在河北省趙縣洨河上，被譽為「天下第一橋」，距今已有約1400年的歷史，是當今世界上現存最早、保存最完整的古代敞肩石拱橋。

橋長28.1公尺的3D打印趙州橋破世界紀錄。金氏認證官為馬國偉教授（右）頒發金氏世界紀錄證書。（新華社）
橋長28.1公尺的3D打印趙州橋破世界紀錄。金氏認證官為馬國偉教授（右）頒發金氏世界紀錄證書。（新華社）

作為一種新興技術，3D打印技術通過逐層打印的方式，運用可粘合材料構造物體。混凝土3D打印是一種將水泥基複合材料逐層堆疊的新型增材製造技術，因其無模化、自動化、快速化和靈活化的建造優勢在建築、橋梁、基礎設施等領域迅速興起。

按照規則，金氏認證官吳曉紅仔細查閱了橋梁的規劃方案、設計圖紙、施工建造過程資料、3D打印材料配製和用量等技術資料，聽取了第三方見證人的陳述意見，全程參與了現場測量過程，確認流程規範、合理，並且確認最終測量結果，為馬國偉教授頒發金氏世界紀錄證書。

「除了建造技術的成熟和指標參數的嚴謹，我們在橋梁設計上特別強調文化回歸。」馬國偉說。

建造過程中，這座橋應用了BIM虛擬倣真技術、特種水泥基纖維增韌複合材料、體外拉索預應力技術、智能傳感技術、物聯網雲平台健康監測系統等，實現了設計新型化、材料功能化、施工虛擬化以及裝配模塊化的智能建造。

金氏世界紀錄 建築

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