為省機票錢找代考 哈工大準畢業生被拔學籍還丟了騰訊工作

哈爾濱工業大學威海校區的兩名大四學生，在畢業前夕因作弊被開除學籍，網傳其中一人已獲得騰訊的工作機會，在深圳實習，有網友認為學校處分太重，校方則表示，此事是根據學校文件執行，文件已交給學生本人。

哈工大的該份處分文件指出，該校計算機科學與技術學院大四的楊姓學生，在兩門考試中找黃姓學生代考，兩人因考試作弊被開除學籍。據中國小康網報導，楊姓學生被開除前已獲騰訊錄用，人在深圳實習。

據報到，楊姓學生為了湊足學校要求的文化素質學分，分別選了「《道德經》智慧啟示」與「《紅樓夢》敘事趣談」兩門課，其實這兩門課的考試都很簡單，但卻需要學生到校考試。人在深圳的楊姓學生因為心疼機票錢，便找了黃姓同學替考。

沒想到，黃姓學生在第一場考試時，先誤填了自己的名字，才又塗改成楊某的名字，第二場考試則是帶小抄被監考老師發現。由於破綻太多，兩人作弊被識破，不但被學校開除，到手的工作也沒了。

對於哈工大的做法，有許多網友都覺得處罰太重，「看過一個強姦的，被留校察看」「作假保研的都沒開除這麼一說。」但也有人認為，「作弊開除學籍是太輕了，以前可是要掉腦袋的！」