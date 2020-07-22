講錯話開除、性侵留校察看 浙大因哈薩克族學生犯眾怒

中國科學院大學日前以在推特上發表辱華言論為由開除一名碩士生；浙江大學則對一名犯強姦罪被判緩刑的男學生處以12個月的留校察看。兩所學校對兩名學生的處分，近日引發中國輿論抨擊，質疑「強姦犯不開除，說錯話卻開除了，我們的大學怎麼了？」

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自由亞洲電台報導，中國科學院大學碩士生季子越上月底被揭發在推特上多次發表精日、辱華言論，提及「支那」等字眼，發布二戰時日軍占領南京的照片，並發文稱「南京是日本的南京」，引起中國網友不滿。季子越隨後刪除言論並公開道歉，校方7月19日通報稱，季子越的行為損害國家利益和榮譽，決定開除她的學籍。

幾乎同時，浙江大學一名四年級新疆哈薩克族努姓學生因犯強姦罪，被杭州市西湖區人民法院判刑一年半，緩刑一年半。校方黨委學生工作部17日決定對努姓學生給予12個月留校察看處分，引發輿論質疑處分過輕。

報導說，有網民翻出疑似浙江大學內部文件，文件內容指校方念及努姓學生是初犯，又是來自民族貧困地區、具少數民族身分的畢業生等情況，以「教育挽救民族學生」等理由，決定僅對他作出留校觀察處分。努姓學生事發後還在朋友圈曬自拍、發布旅遊動態等，留言「我的快樂回來了」，被網友認為毫無悔意。

由於批評聲浪不斷，校方21日再發布通報稱，是考量司法部門認定努姓學生自首，校學生獎懲委員會會議才決定給予該生留校察看處分，並強調仍會視相關情況啟動後續調查，絕不姑息。

對於兩位學生截然不同的待遇，報導稱引發了中國輿論「政治凌駕教育？」的質疑。有中國自媒體質疑「思想錯誤比性侵罪還要嚴重嗎？」文章指出，強姦現行犯能得到「寬容」對待，發表幾次不當言論的學生卻直接被開除，葬送了前途。

環球時報總編輯胡錫進則在微博發帖評論浙江大學努姓學生事件稱，「這件事應當在各民族學生一律平等的原則之下就事論事地加以解決，不要圍繞它發酵出不同民族之間的對立情緒」。文中並說，「互聯網上的質疑方向是站得住腳的，希望浙江大學盡快就此事向公眾做出詳細說明，回應公眾的質疑」。