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赴中國再添關卡 登機前5天須測檢測新冠

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導

中國民航局、海關總署、外交部20日發布「來華航班乘客憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機」公告，顯示除了目前實施的「打滿14天健康碼」，赴中航班乘客登機還須五天內新冠病毒核酸檢測呈陰性，但公告未明確具體實施日期和辦法，只說中國駐外大使館將先評估所在國檢測能力再發布實施方案。

中國駐美大使館21日表示，正對該公告在美國實施綜合評估，適時將發布具體辦法；不過在同日發布的「協助在美處境困難留學人員搭乘臨時航班回國」的摸底調查通知中，已將「搭乘臨時航班的乘客須在登機前5天(120小時)內完成新冠病毒核酸檢測」列入注意事項；中使館向本報表示，目前只是臨時航班實施，屬特殊情況，今後對其他航班實施會再做通知。

根據公告，搭乘航班赴中的中、外籍乘客在登機前5天內須完成核酸檢測，檢測應在中國駐外使館指定或認可的機構進行；其中，中國籍乘客需通過防疫健康碼國際版小程序拍照上傳核酸檢測陰性證明，外國籍乘客則需憑核酸檢測陰性證明，向中國使領館申辦健康狀況聲明書；航空公司負責在登機前查驗健康碼狀態和健康狀況聲明書，不符合相關要求的乘客不能登機；若乘客提供虛假證明和信息，須承擔相應法律責任。

該公告並未指定實施日期，而是表示「中國大使館將認真評估駐在國核酸檢測能力，並在具備條件的時候布具體實施辦法」；中國駐美大使館21日也發布通知說，將根據公告要求，綜合評估美國情況，適時在使館網站布具體實施辦法，乘客可留意使館通知。

根據中使館同日發布的「協助在美處境困難留學人員搭乘臨時航班回國」的摸底調查通知，檢測可在美各州公布的機構進行，或到https://findahealthcenter.hrsa.gov/輸入現居地郵政編碼，查詢附近檢測點。

目前人在美國、且已購回國機票的中國公民，需在登機前14天，提前通過防疫健康碼國際版微信小程序，逐日填報個人資料、健康狀況、近期出行情況等信息，即「健康碼」；值機時需向航空公司工作人員出示健康碼，連續填報天數不足或健康狀況異常者無法登機。

就新公告的字面規定，赴中航班乘客除了展示健康碼，還需提供5天內完成的核酸檢測陰性證明，民航局稱此舉是為確保國際旅行健康安全，降低疫情跨境傳播風險。

但有留學生認為這是給回家再添關卡，許多人到中國民航局官方微博的評論區表達不滿，擔心五天之內核酸檢測無法出結果，拿不到報告、登不了機，好不容易買到的機票打水漂，回家之路難上加難。

中使館數據顯示，4月11日至6月5日期間已組織專門面向全美留學生的兩輪共32架次臨時航班，總計接回在美留學生約7000人。

大使館 民航局

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