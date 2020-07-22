看護律師皆確診 外界憂香港恐再爆群聚疫情

香港的COVID-19疫情持續嚴重，一名養老院的陪診員21日確診，潛伏期曾在10間院舍工作；另有一名律師初步確診，之前曾出庭和到監獄探視。事件令外界擔心再有群聚疫情爆發。

香港21日新增61例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，並有60例初步確診，累積確診病例數達2019例。

綜合香港明報和星島日報報導，當中一名確診者是64歲的陪診員，於17日開始咳嗽。而在病毒潛伏期間，她曾到10多間養老院接送長者到聯合醫院和伊利沙伯醫院看診。發病前2天，患者共接觸約7名長者。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君21日在記者會上並未透露患者工作的養老院名稱，但表示社會福利署會及早處理相關院舍，為員工篩檢病毒。

報導引述香港安老服務會主席陳志育表示，對陪診員確診事件感到擔心，由於患者曾到不同院舍，傳染風險極高，擔心讓疫情不斷蔓延。

他指出，部分養老院舍有駐院陪診員，不過也有院舍選擇外包的陪診公司。而現階段疫情嚴峻，院舍傾向不外聘陪診員，改安排醫師上門診療，或由院舍職員陪長者就醫，以減少外來病毒風險。

值得注意的是，陪診員雖屬於高風險人群，但因不是養老院職員，未被列入港府近日的病毒篩檢人群中。

養老院之外，司法機關也出現疫情。一名65歲的律師近日被初步確診感染 COVID-19，而他16日曾到區域法院出庭，7月也曾到荔枝角收押所和赤柱監獄探訪。

報導引述律政司發言人表示，和確診律師一起開庭的檢控官已暫時沒上班，並和律政司保持聯繫。而法院相關樓層也已完成清潔消毒。

懲教署發言人則表示，相關在囚人士未出現症狀，已安排他們隔離、接受醫學觀察，並清潔消毒相關場所。

面對嚴峻疫情，香港民間流傳港府將在未來幾天實施「禁足令」。港府發言人21日對此澄清，指相關消息是謠言。

行政會議成員林正財則指，病毒繁殖率下降的數據顯示，近日更加嚴格的社交距離措施開始見效，認為香港實施「禁足令」的機率不高。