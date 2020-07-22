杭州女子睡眠中人間蒸發 太過離奇引發全民關注

在監控嚴密的中國大陸，竟然會有人在自家人間蒸發，迄今失蹤已18天依然渺無音訊，連警方展開地毯式搜查都毫無頭緒。由於整起事件實在太過匪夷所思，引起愈來愈多大陸民眾關注。

根據錢江晚報等大陸媒體報導，杭州四季青派出所日前接獲當地一名許姓男子報案，指稱他的妻子、53歲的來惠利莫名其妙失蹤了。

許姓男子供稱，7月5日約零時30分，他起床上廁所時，妻子還躺在他身邊。但等到早上5點多他醒來後，妻子已經不見了。

「雖然以前沒有發生過這種情況，但我以為她出去了，沒有在意。」到了5日中午、傍晚，來惠利都沒有回家吃飯，也聯繫不上她，家人才開始四處尋找並報警。

許姓男子表示，他7月4日上午還曾陪妻子前往杭州市紅十字會醫院拿高血壓藥。小區電梯監視畫面顯示，當天17點10分，來惠利和小女兒拿著蛋糕說有笑回家，看起來並無異狀。而這也是來惠利在小區40多支監視器中，最後一次出現的畫面。

根據家屬描述，來惠利走失時身穿咖啡色吊帶睡衣，沒有帶任何證件和手機。

許姓男子說，來惠利前一段時間受失眠困擾。在來惠利失蹤後一天，也就是6日下午，他還收到了妻子網購治療失眠的藥物。

四季青派出所員警表示，來惠利一家不久前才分到兩套房子，家中經濟應該沒有問題，也沒有夫妻感情不睦的問題。而來惠利失蹤後，她手機所綁定的銀行卡也沒有出現異常。

來惠利的大女兒說，家人已經仔細查看過各處監視器畫面，來惠利的手機也被警方拿去調查，並對小區進行過細致搜索，但都沒有絲毫線索。

錢江晚報指出，小區的地下車庫、電梯井、天台等所有可能藏身的地方，警方都仔細搜查過了，甚至還對小區挨家挨戶進行訪查。

小區住戶稱，警方進屋後，冰箱、冰櫃、衣櫃、衣櫥都一一檢查，還查了住戶的戶口本等身分信息。一名住戶說，「昨晚我們這幢樓也查過了，真是想不通，這麽一個大活人，怎麽就那樣失蹤了。」

家屬甚至在徵得相關部門同意後，將緊鄰小區的景觀河抽乾，但依然沒有任何發現。

有網友稱，來惠利失蹤時只穿睡衣，手機、身分證和錢包都沒帶，若是離家出走，幾乎寸步難行，除非有人接應。但她又如何避開同住的丈夫、女兒和周遭鄰居注意，以及小區無所不在的監視器，順利離開住家？

錢江晚報報導，由於整起事件過於撲朔迷離，因此在大陸網路上持續發酵，吸引不少自媒體、網紅、博主專程跑到來惠利居住的杭州「三堡北苑小區」拍攝。

小區一名保安說，「有好多人來拍短視頻的，還有人說是搞網絡直播，有的帶著照相機，設備看著挺專業的，我們ㄧ般都會阻攔，但他們硬是要拍，攔都攔不住。」

由於這起離奇失蹤案引發愈來愈多關注，因此案件日前已從四季青派出所移交江幹區分局處理，警方並已成立專案組全力展開調查。