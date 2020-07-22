關閉177天 北京故宮開放室內展廳

北京故宮博物院7月21日起，按照「預約、限流、錯峰」原則，有序開放包括珍寶館、鐘表館等室內展廳。民眾可通過故宮博物院網絡售票網站，使用大陸第二代身分證或台胞證、護照信息實名預約購票。北京故宮目前每日預約觀眾數量限定8,000人，上午5,000人，下午3,000人。

據中新社報導，在關閉177天後，北京故宮博物院的珍寶館、鐘表館等室內展廳將開放參觀。儘管北京故宮5月1日起已有序開放，但出於疫情防控考慮，故宮並未開放室內展廳，遊客僅能參觀故宮前三殿、後三宮、御花園、慈寧宮、慈寧宮花園、壽康宮區域的室外展區及東西六宮部分院落。

在故宮官網上，目前故宮博物院內的展覽都已結束，新展也未做預告。但按原計畫，今年是紫禁城建成600年，北京故宮將在下半年舉行「故宮博物院藏古代人物畫展」、「蘇軾主題書畫特展」等一系列大展，包括「韓熙載夜宴圖」等國寶級書畫都將亮相。

值得一提的是，與故宮隔長安街相望的中國國家博物館，近期推出一系列新展以饗觀眾，如：「妙合神形-中國國家博物館藏明清肖像畫展」、「記住鄉愁-山東民藝展」、「雕繪乾坤-潮州木雕展」等，都在上周剛剛開幕。

7月20日零時起，北京市已經將新冠肺炎突發公共衛生應急回應級別由二級降為三級。