10MW海上風電機組 併網發電

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
由德陽「東方風電」研製的大陸首台10MW海上風電機組，成功併網發電。圖／本報四川德陽傳真
由德陽「東方風電」研製的大陸首台10MW海上風電機組，成功併網發電。圖／本報四川德陽傳真

大陸首台10MW海上風電機組，近日在福建興化灣二期海上風電場成功併網發電。這是目前大陸自主研發並投入運行的單機容量亞洲地區最大、全球第二大的海上風電機組，刷新了大陸海上風電機組單機容量的新紀錄。

這台10MW風電機組，由總部位於四川德陽的東方電氣集團風電有限公司（簡稱「東方風電」）研製，具有完全自主智慧財產權，是最新一代大容量海上風電機組；採用水準軸、三葉片、上風向、變速變槳雙驅調節、中壓電氣系統、外轉子永磁同步發電機、全功率變流的總體方案，針對福建、廣東等海域I類風區設計，機組的環境適應性、設備可靠性、風能利用率得到極大提高，具備超強抗颱風能力。

機組輪轂中心高度距海平面約115公尺，近40層居民樓高度；葉輪直徑185公尺，相當於3台波音747並排的寬度；風輪掃風面積相當於3.7個標準化足球場。在年平均10公尺／秒的風速條件下，單台機組每年可以輸送出4000萬度清潔電能，可滿足20000個三口之家1年的家庭正常用電，可以減少燃煤消耗13000噸，二氧化碳排放35000噸。

據悉，該機組在興化灣二期項目通過試驗驗證後，將進行批量化生產，並逐步在福建百萬千瓦級風電場以及更大範圍的海上風電場中推廣應用，助推能源變革，實現綠色發展。

福建 廣東 碳排放

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