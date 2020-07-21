男童泳池上課溺水身亡 媽控訴：曾要求進去找人卻被拒絕

江蘇6歲男童小天在參加當地一間游泳館的培訓課時溺水昏迷，兩天後搶救無效身亡。家人查看游泳館監視畫面後，發現小天在水中痛苦掙紮約10分鐘都無人發現。家人表示，小天的教練在下課時未清點人數，導致沒有發現小天溺水，且偌大的室內游泳館卻沒有救生員或巡場保安在場，令他們無法接受。

據家人透露，小天暑期過後就讀小學一年級，母親做全職主婦照顧他，父親則遠在南京工作。暑假開始後，小天的母親到離家不遠的某游泳館，給他報名了游泳培訓班，費用是人民幣1300多元。

7月18日晚上6點，小天第一次去上游泳培訓課，他進入更衣室後，母親就在外等他下課回家，晚上下課時間到了，但母親遲遲不見孩子出來，便想要進去尋找卻被工作人員阻止，稱家長不能入內。她去尋求櫃枱協助，被告知不能進入男性游泳間，無奈之下她只好拜託別人進去找，但找了4次都沒有結果。

最後一名工作人員答應陪小天母親進入游泳間找人，隨即碰到小天的游泳教練，教練稱下課後他就出去接第二批學生，不知道小天去哪裡，教練又向泳池大喊幾聲也沒有回應，便斷言小天不在，讓小天母親去男更衣室再找一下。母親委託他人到男更衣室又找了一遍後，還是不見孩子身影，直到小天舅舅趕到後，才在泳池發現已經漂浮上水面的小天。

小天隨後被送往醫院急救，醫生發現他只有心跳，血壓、意識及自主呼吸全都喪失，符合腦死亡的診斷標準，建議家人放棄治療。小天家人聞訊後，一度想捐獻其器官，但醫生檢查後發現，小天的心、肺和肝臟等器官已損壞嚴重，不符捐獻要求。7月20日早上小天心臟停止跳動宣告不治。

事發後，小天家人查看監視畫面，發現7月18日下午7點左右，游泳課結束時小天起初從泳池裡向上爬，卻未能爬上岸又慢慢地滑到深水區，但教練卻並未注意到，而是帶着其他學員去更衣室。小天在泳池掙扎約10分鐘，這段期間剛好也是小天母親急切尋找他的時段。當時泳池中還有人在游泳，其中一名成人離他只有2米距離；岸上還有其他教練在訓練一群小朋友，但他們都沒有注意到小天溺水。

小天的伯父表示，小天第一次學游泳，游泳館卻沒有給他身上配備任何防護裝置，希望主管部門能夠展開安全調查，如果游泳館在這方面確實有疏忽，應提醒其他場所做好防範，不應再發生類似悲劇。據悉，目前當地警方已展開調查，涉事游泳館外圍也已拉上警戒線，館內暫時封閉。

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文章授權轉載自《香港01》