天津壯漢苦練「蘿莉音」迷倒男網友 半年詐50萬人民幣

天津一名壯漢為了在直播平台上多拿到一些打賞，於是苦練發音，練成了不用變聲器就能模仿女性的「蘿莉音」，並用聲音和假照片，和一名網友談網戀，半年就騙到對方50多萬人民幣，最後因壯漢遲遲避不見面，假扮女性的事跡才被揭發。

北京廣播電視台新媒體旗下北京時間報導，天津警方日前抓獲一名網路詐騙嫌疑人，這名嫌疑人在網上是一位女主播，而真實的他卻是一名壯漢。

「你在幹嘛」、「老公你在嗎」、「老公我想你了」，壯漢一開口，讓人分不清這「蘿莉音」到底是男是女，為了能夠在直播平台拿到多一點打賞，於是他努力訓練自己的嗓音，讓自己的嗓音成為「蘿莉音」，並假扮女直播主。

沒想到直播一陣子後，一名男網友找上他表示想要「談戀愛」，半年的網戀期間，壯漢只要在網路上截圖並傳給該名男網友，男網友就會將錢匯給他，還表示那些錢都是準備結婚的錢，透過這樣的方式壯漢前前後後收了男網友約人民幣50多萬（約7萬1000美元）。

然而因為壯漢一直不願意與男網友見面，男網友一氣之下跟警局報案，才揭開這樁騙局，對此網友們紛紛表示，「能把心思用在正(確)地方嗎」、「為啥不去苦練當配音演員」。