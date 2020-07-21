湖北恩施土石流形成堰塞湖 當局警告：隨時可能潰堤

「他們始終無視我的存在，16年前如此，16年後的今天也是一樣。」中國山東省冒名頂替上大學事件——陳春秀案——儘管官媒《央視》作了大篇幅專題報導，社會輿論更是大舉為揭弊聲援，但從今年6月底的官方調查之後，全案至今卻不了了之。無法忍受一再被無視的陳春秀，19日再度出面控訴，被查出的涉案人員，包括頂替者陳艷萍、商人陳巨鵬、鄉長張峰以及冠縣招生辦主任馮秀振等多名重要人士，不僅未受法律的制裁，對於受害者陳春秀也都毫無表示與聯繫。中國網路社群發起「#被頂替上大學陳春秀再次發生求助」的關鍵字聲援，不過對比近期熱議的獨山縣負債案，官方開始壓制相關言論，陳春秀案最終會不會還是「風頭已過，無人受過」？

2020-07-21 13:55