聽新聞
test
0:00 / 0:00
湖北恩施土石流形成堰塞湖 當局警告：隨時可能潰堤
湖北省恩施市防汛抗旱指揮部21日發布預警，因清江上游屯堡鄉馬者村沙子壩山體滑坡（土石流）形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下泄危險，呼籲居民準備撤離。
新京報報導， 21日凌晨起恩施城區下起大雨，上午9時多，勝利街一位向姓店主表示，上午社區安排的志願者剛通知上游要洩洪，做好撤離準備；上午11時，丁姓店主也表示，一早已接到通知，現在人員都已經撤離出去。
當局指出，目前下游的大龍潭水庫正在加大下泄流量騰庫，請城區居民不要到清江邊上走動，同時為應對上游堰塞湖突然潰壩，請居民提前做好撤離應急準備，具體撤離時間，由指揮部統一調度安排。
7月16日至17日，恩施遭遇特大暴雨，清江水位暴漲，靠江的城區出現積水，路面積水一度超過2公尺，恩施中心城區幾乎泡在水中，公車頂部被淹沒，當局拉響防空警報，將城市防洪應急響應由二級提升至一級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言