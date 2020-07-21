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湖北恩施土石流形成堰塞湖 當局警告：隨時可能潰堤

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
湖北恩施清江上游因土石流形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下泄危險。圖/新京報
湖北恩施清江上游因土石流形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下泄危險。圖/新京報

湖北省恩施市防汛抗旱指揮部21日發布預警，因清江上游屯堡鄉馬者村沙子壩山體滑坡（土石流）形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下泄危險，呼籲居民準備撤離。

新京報報導， 21日凌晨起恩施城區下起大雨，上午9時多，勝利街一位向姓店主表示，上午社區安排的志願者剛通知上游要洩洪，做好撤離準備；上午11時，丁姓店主也表示，一早已接到通知，現在人員都已經撤離出去。

當局指出，目前下游的大龍潭水庫正在加大下泄流量騰庫，請城區居民不要到清江邊上走動，同時為應對上游堰塞湖突然潰壩，請居民提前做好撤離應急準備，具體撤離時間，由指揮部統一調度安排。

7月16日至17日，恩施遭遇特大暴雨，清江水位暴漲，靠江的城區出現積水，路面積水一度超過2公尺，恩施中心城區幾乎泡在水中，公車頂部被淹沒，當局拉響防空警報，將城市防洪應急響應由二級提升至一級。

抗旱 暴雨 水庫

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