只為這原因…杭州景區掛「張東昇禁止入內」標牌

杭州垂雲洞景區近日搭上熱播網劇「隱秘的角落」熱度，在景區入口處掛了一張劇中主角張東昇禁止入內的標牌，引起爭議。

紅星新聞報導，「一起爬山嗎？」隨著「隱秘的角落」的火爆，秦昊飾演的張東昇的這句話一時之間也成了流行語。（該劇一開始就是令人毛骨悚然的一幕：張東昇帶岳父岳母爬山，卻在山頂趁給他們拍照時，將他們推下山崖。）這一幕深深映在了觀眾們的腦海裡，許多劇粉時常調侃：「信不信帶你去爬山」。

近日，有網友發現，在杭州垂雲洞景區入口，掛了一張張東昇禁止入內的標牌，並配了一張秦昊扮演的張東昇的卡通畫。

網友紛紛笑侃：「張東昇不行，秦昊可以麼？」「感覺景區入戲太深」。景區掛張東昇禁止入內的話題也一度成為微博熱搜。

對此，景區策劃部門負責人證實，確實是景區的一個策劃，本意是希望通過電視劇的熱度做出一些話題，與遊客互動，也意在提醒大家遊玩時注意安全，「沒想到反響這麼大，確實出乎意料」。

不過，有律師提醒，景區此舉不僅涉嫌侵犯肖像權，還涉嫌侵犯著作權。