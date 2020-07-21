「驚！女主角睡我的床！」杭州女多年未住別墅！竟成劇組拍攝地

杭州一名林姓女士，五年前在當地買了一棟豪華別墅後，因故從未住過。她去年突然在一部電視劇上看到自家別墅竟成了劇中女主的家，劇中人在別墅裡吃飯睡覺、摔摔打打。林女士一氣之下告上法院，讓她更震驚的是，在庭審上，她才得知在她別墅拍攝電視劇的不止這一家。

錢江晚報報導，林女士早年從慈溪到杭州工作，2015年買下別墅後，也沒回去住過。從一開始就考慮到可能長期不住，當時她就把鑰匙留給物業，叫物業幫忙定期採光通風。

林女士的別墅相當豪華，地面四層，地下一層，地面面積800平方米，地下一層是酒窖和藏寶室，有200平方米，還有奢華歐式裝修。

去年9月，林女士在家看電視，突然驚呼「我們家為啥上電視了！」

據報導，涉事的電視劇劇名為「我和我的兒女們」，由寧波影視出品，林女士的別墅成了劇中二女兒的家，場景非常多。

尤其看到女主躺在自己的床上，林女士的震驚不可言表。影視劇片尾出現了「鳴謝某某山莊」，進一步證實了就是林女士家的別墅。

林女士說：「我們買的是小區樣板房，其他都是毛胚出售，裝修不可能一模一樣。劇中還有別墅周邊場景，進門位置的模樣，我確信就是我家。」

林女士隨後回到別墅，發現屋內的一部電梯損壞無法啟動，指紋鎖損壞，奢侈品絲巾及全部地毯污損，很多家具磨損，裝飾畫、投影、餐具等不見了。林女士隨即詢問物業公司，不料，負責人卻支支吾吾起來。

此後，林女士上了法院，狀告電視劇出品方寧波影視，以及主要播放平台愛奇藝。

林女士要求寧波影視、吾同物業以及愛奇藝三被告賠禮道歉以及連帶賠償相應損失，並要求寧波影視、愛奇藝全面停播、刪除侵權電視劇。

在今年3月的第一次開庭審理中，寧波影視表示他們並不是唯一一家在別墅裡拍攝過的劇組。另一部「大約是愛」連續劇也曾在林女士的別墅裡拍攝過，別墅成了這部劇男主的家。

在第一次庭審後，「大約是愛」的出品方也被追加為被告。