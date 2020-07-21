快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

「驚！女主角睡我的床！」杭州女多年未住別墅！竟成劇組拍攝地

世界日報 / 中國新聞組╱杭州21日電

杭州一名林姓女士，五年前在當地買了一棟豪華別墅後，因故從未住過。她去年突然在一部電視劇上看到自家別墅竟成了劇中女主的家，劇中人在別墅裡吃飯睡覺、摔摔打打。林女士一氣之下告上法院，讓她更震驚的是，在庭審上，她才得知在她別墅拍攝電視劇的不止這一家。

錢江晚報報導，林女士早年從慈溪到杭州工作，2015年買下別墅後，也沒回去住過。從一開始就考慮到可能長期不住，當時她就把鑰匙留給物業，叫物業幫忙定期採光通風。

林女士的別墅相當豪華，地面四層，地下一層，地面面積800平方米，地下一層是酒窖和藏寶室，有200平方米，還有奢華歐式裝修。

去年9月，林女士在家看電視，突然驚呼「我們家為啥上電視了！」

據報導，涉事的電視劇劇名為「我和我的兒女們」，由寧波影視出品，林女士的別墅成了劇中二女兒的家，場景非常多。

尤其看到女主躺在自己的床上，林女士的震驚不可言表。影視劇片尾出現了「鳴謝某某山莊」，進一步證實了就是林女士家的別墅。

林女士說：「我們買的是小區樣板房，其他都是毛胚出售，裝修不可能一模一樣。劇中還有別墅周邊場景，進門位置的模樣，我確信就是我家。」

林女士隨後回到別墅，發現屋內的一部電梯損壞無法啟動，指紋鎖損壞，奢侈品絲巾及全部地毯污損，很多家具磨損，裝飾畫、投影、餐具等不見了。林女士隨即詢問物業公司，不料，負責人卻支支吾吾起來。

此後，林女士上了法院，狀告電視劇出品方寧波影視，以及主要播放平台愛奇藝。

林女士要求寧波影視、吾同物業以及愛奇藝三被告賠禮道歉以及連帶賠償相應損失，並要求寧波影視、愛奇藝全面停播、刪除侵權電視劇。

在今年3月的第一次開庭審理中，寧波影視表示他們並不是唯一一家在別墅裡拍攝過的劇組。另一部「大約是愛」連續劇也曾在林女士的別墅裡拍攝過，別墅成了這部劇男主的家。

在第一次庭審後，「大約是愛」的出品方也被追加為被告。

餐具 電梯

延伸閱讀

越在地越國際！建築二代蓋台灣宅生力軍推宜居別墅

裝潢、擺盤…都一樣？鄭愷火鍋店爆抄襲　才開張恐休業

困電梯4天！82歲母親、64歲女兒喝尿求生

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

相關新聞

預約分流 北京故宮今起開放珍寶館等室內展廳

北京故宮博物院21日起，按照「預約、限流、錯峰」原則，有序開放包括珍寶館、鐘表館等室內展廳。民眾可通過故宮博物院網絡售票...

盜你人生又如何？中國陳春秀二次控訴，冒名頂替案的被無視循環

「他們始終無視我的存在，16年前如此，16年後的今天也是一樣。」中國山東省冒名頂替上大學事件——陳春秀案——儘管官媒《央視》作了大篇幅專題報導，社會輿論更是大舉為揭弊聲援，但從今年6月底的官方調查之後，全案至今卻不了了之。無法忍受一再被無視的陳春秀，19日再度出面控訴，被查出的涉案人員，包括頂替者陳艷萍、商人陳巨鵬、鄉長張峰以及冠縣招生辦主任馮秀振等多名重要人士，不僅未受法律的制裁，對於受害者陳春秀也都毫無表示與聯繫。中國網路社群發起「#被頂替上大學陳春秀再次發生求助」的關鍵字聲援，不過對比近期熱議的獨山縣負債案，官方開始壓制相關言論，陳春秀案最終會不會還是「風頭已過，無人受過」？

湖北恩施上游堰塞湖恐潰堤 當地民眾將隨時撤離

湖北恩施人民政府21日上午約9時30分發布預警稱，因土石流造成清江上游形成的堰塞湖，隨時都可能瞬間潰堤，因此籲請當地民眾...

只為這原因…杭州景區掛「張東昇禁止入內」標牌

杭州垂雲洞景區近日搭上熱播網劇「隱秘的角落」熱度，在景區入口處掛了一張劇中主角張東昇禁止入內的標牌，引起爭議。

湖北恩施土石流形成堰塞湖 當局警告：隨時可能潰堤

湖北省恩施市防汛抗旱指揮部21日發布預警，因清江上游屯堡鄉馬者村沙子壩山體滑坡（土石流）形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下...

長江水災連環爆 三峽大壩榮登黑鍋王：內澇怪我囉？

自6月以來，大陸華中華南發生洪水，至今已造成5000多萬人受災，大陸近六分之一土地泡在水裡，2020年水災為什麼這麼嚴重？今年水災為什麼這麼嚴重？為何大陸擁有「世紀工程」的三峽大壩也無法蓄洪，解決洪水問題？

雙城論壇前夕 代理市長龔正當選上海市長

台北、上海雙城論壇明日登場，上海市政府在21日宣布人事異動，今年3月代理市長一職的龔正，通過表決當選市長。

三峽「潰壩」一傳再傳？ 成大水利專家：其實超級安全

中國大陸近來洪災不斷，其中三峽大壩更一再傳出「潰壩」消息，但成功大學水利學者表示，潰壩根本就是謠言，從目前獲知的消息，大...

大陸電影院復工 首日逾6千場

歷經近半年停擺，中國大陸電影院於7月20日復工。據貓眼專業版數據，截至當天中午，中國大陸影院觀影人次已達到7.3萬，排片...

廣東重啟跨省遊 長輩團搶頭香

一個由20名遊客組成的旅遊團，20日8時許從廣州白雲國際機場乘坐中國南方航空CZ5371航班，起飛前往甘肅敦煌。這是廣東...

天山一號冰川保護區 動物新樂園

廠礦被永久關閉，放牧、旅遊被叫停，經過近年來持續的保護和修復，新疆天山一號冰川保護區生態環境有了明顯改觀，昔日退化嚴重的...

北京疫情降級 機票搜索量大漲

從7月20日0時起，北京市突發公共衛生事件應急響應級別由二級降為三級，逐步限流開放景區等室內外場館。中國大陸在線旅遊平台...

熱門新聞

三峽「潰壩」一傳再傳？ 成大水利專家：其實超級安全

安徽王家壩時隔13年再度洩洪 犧牲20萬人換1億人安全

英外相宣布 暫停與香港引渡協議

疫情蔓延下 大陸「充氣娃娃」海外訂單翻倍 來自義德最多！

河堤潰壩洪水氾濫 安徽六安固鎮萬人被困

香港失業創15年新高 標普：未來10年經濟恐停滯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。