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預約分流 北京故宮今起開放珍寶館等室內展廳

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為北京故宮午門外，日前有身著古裝的遊客撐傘經過。中新社
圖為北京故宮午門外，日前有身著古裝的遊客撐傘經過。中新社

北京故宮博物院21日起，按照「預約、限流、錯峰」原則，有序開放包括珍寶館、鐘表館等室內展廳。民眾可通過故宮博物院網絡售票網站，使用大陸第二代身分證或台胞證、護照信息實名預約購票。北京故宮目前每日預約觀眾數量限定8,000人，上午5,000人，下午3,000人。

據中新社報導，在關閉177天後，北京故宮博物院的珍寶館、鐘表館等室內展廳將開放民眾參觀。儘管北京故宮5月1日起已有序開放，但出於疫情防控考慮，故宮並未開放室內展廳，遊客僅能參觀故宮前三殿、後三宮、御花園、慈寧宮、慈寧宮花園、壽康宮區域的室外展區及東西六宮部分院落。

在故宮官網上，目前故宮博物院內的展覽都已結束，新展也未做預告。但按原計畫，今年是紫禁城建成600年，北京故宮將在下半年舉行「故宮博物院藏古代人物畫展」、「蘇軾主題書畫特展」等一系列大展，包括《韓熙載夜宴圖》等國寶級書畫都將亮相。

值得一提的是，與故宮隔長安街相望的中國國家博物館，近期推出一系列新展以饗觀眾，如：「妙合神形-中國國家博物館藏明清肖像畫展」、「記住鄉愁-山東民藝展」、「雕繪乾坤-潮州木雕展」等，都在上周剛剛開幕。

7月20日零時起，北京市已經將新冠肺炎突發公共衛生應急回應級別由二級調降為三級。

北京故宮 博物館

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