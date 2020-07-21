湖北恩施上游堰塞湖恐潰堤 當地民眾將隨時撤離
湖北恩施人民政府21日上午約9時30分發布預警稱，因土石流造成清江上游形成的堰塞湖，隨時都可能瞬間潰堤，因此籲請當地民眾提前做好撤離應急準備。具體撤離時間，將由恩施防汛抗旱指揮部統一調度安排。
恩施土家族苗族自治州是湖北的13個地級行政區之一 ，位於湖北省西南部，地處鄂、湘、渝三省（市）交匯處，人口約400萬。
上海《澎湃新聞》報導，21日5時30分左右，恩施市屯堡鄉馬者村沙子壩爆發土石流，已經堵塞橋坡河形成堰塞湖，上游水位已上漲5公尺左右。
報導稱，目前當地政府相關部門正在組織形成堰塞湖後可能受影響區域的群眾轉移和交通管控工作。此外，當地「大龍潭水庫」也正在加快洩洪騰庫，施恩人民政府因此籲請城區居民，切勿前往清江邊上走動。
恩施近日飽受豪雨襲擊，新華社20日發自湖北的報導形容，17日災情最嚴重時，當地「水位幾乎與公交車頂齊平，小汽車在水中漂移，部分路段一樓商鋪全部被淹。」
報導稱，受連續強降雨影響，17日長江支流清江流域出現近50年一遇的洪水。恩施市區清江水位快速上漲，當天下午4時，江水就漫過街道，市區多處低窪地區淹水，城區多處道路中斷，並出現大範圍停水、停電。
恩施淹水18日終於退出，當地民眾也開始重整家園，不料21日上游又因土石流形成堰塞湖，迫使當地民眾必須隨時準備撤離。
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