城市更新 陸加速改造城鎮老舊小區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院辦公廳20日公布「關於全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見」，明確了城鎮老舊小區改造的目標任務、對象範圍、支持政策等。意見提出，中國大陸全面推進城鎮老舊小區改造工作，推進城市更新和開發建設方式轉型。

中新社報導，此番意見明確，應為建成年代較早、失養失修失管、市政配套設施不完善、社會服務設施不健全、居民改造意願強烈的城鎮住宅小區（含單棟住宅樓），要重點改造2000年底前建成的老舊小區。據官方此前測算，這一部分重點改造對象約有30億平方公尺的規模。

住房和城鄉建設部城市建設司副司長劉李峰在解讀意見時表示，改造具體分為基礎類（主要包括水電路氣信等市政配套基礎設施改造提升），完善類（包括加裝電梯、小區內建築節能改造等）和提升類（包括養老、托育、衛生防疫、助餐、家政保潔等各類公共服務設施配套建設）。

這一分類也與後續「誰來出錢」的問題息息相關。例如，基礎類由政府投資為主，中央給予資金補助，重點支持；改造類則由受益人部分出資，政府補助；提升類改造能帶來部分收益，需綜合測算政府補助資金、社會力量投資和受益人出資等的比例。

需改造的城鎮老舊小區涉及居民上億人，情況各異，僅靠政府出錢不可持續。對此意見提出，建立改造資金政府與居民、社會力量合理共擔機制。

劉李峰指出，主要有四方面：一是合理落實居民出資責任。按照誰受益、誰出資原則，推動居民出資參與改造。二是將城鎮老舊小區改造納入保障性安居工程，中央給予資金補助。支持各地通過發行地方政府專項債券籌措改造資金。

三是提升金融服務力度，對實施城鎮老舊小區改造的企業和項目提供信貸支持。四是通過政府採購、新增設施有償使用、落實資產權益等方式，吸引各類社會力量投資參與。

國務院

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