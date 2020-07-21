北京疫情降級 機票搜索量大漲

從7月20日0時起，北京市突發公共衛生事件應急響應級別由二級降為三級，逐步限流開放景區等室內外場館。中國大陸在線旅遊平台去哪兒網數據顯示，進出北京機票搜索量應聲上漲，與調降響應前相比，增長7倍。

中新社報導，北京政府副秘書長陳蓓在19日舉行的疫情防控新聞發布會宣布，調降北京應急響應級別。受北京「降級」影響，北京出港航班預訂量也大幅增長。去哪兒網平台上，北京至上海航班預訂量增幅最高，其次是北京至三亞以及北京至成都。

去哪兒網大數據研究院院長蘭翔表示，此次北京「降級」不僅提升旅客出行信心，也使大陸民航業回歸至原有的恢復速度，從而確立「勾」型復甦曲線。

民航業被認為是經濟的晴雨表。7月15日，大陸全國民航乘機旅客已達127萬，為去年同期七成。蘭翔表示，通過平台的算法模型測算，預測下半年將有2.5億人次出行。官方數據顯示，2020年上半年大陸國內民航出行1.5億人次，據此預計2020年全年大陸國內民航出行可達4億人次。

蘭翔認為，按照疫情恢復趨勢預測，大陸國內航線旅客量均低於去年同期。但是參考疫情期間航空公司的促銷政策，旅客量將呈現逐月遞增趨勢，如果疫情防控持續向好，今年十一假期有望恢復至去年同期水平。