天山一號冰川保護區 動物新樂園

廠礦被永久關閉，放牧、旅遊被叫停，經過近年來持續的保護和修復，新疆天山一號冰川保護區生態環境有了明顯改觀，昔日退化嚴重的草場重新煥發生機。

新華社報導，天山一號冰川位於天山中段天格爾峰北麓，海拔3850公尺，也被稱為烏魯木齊河源1號冰川，北距烏魯木齊約130公里，是世界上離城市最近的冰川。

冰川被譽為「固體水庫」，對河川徑流起著重要的補充和調節作用。自1959年在天山一號冰川設立冰川觀測站以來，觀測站發現天山一號冰川一直在退縮，東、西兩支冰舌由於不斷萎縮於1993年完全分離，成為兩支獨立的冰川。

為減少人類擾動給冰川造成的快速消融，保障烏魯木齊「母親河」供水安全，2014年新疆政府召開專題會議研究一號冰川保護工作，決定建立新疆天山一號冰川保護區，加快實施一號冰川及烏魯木齊河流域重大生態環境保護與修復工程。

烏魯木齊縣生態環保分局局長嚴偉濤表示，過去這一帶是牧區，過往遊客、車輛不斷，草場退化十分嚴重。2016年當地申請到生態環保項目資金8000多萬元，用於天山一號冰川保護區水源涵養區生態修復，牧民們搬離保護區，9800多畝草場被徵收並覆土植綠，旅遊活動被禁止，車輛不允許通行，生態環境明顯改觀。

在距離天山一號冰川20多公里的一處峽谷旁，一家企業的礦坑被回填。嚴偉濤說，原來這裡煤灰、粉塵汙染較嚴重，現在對礦坑進行永久性封閉，開展生態修復。

中國科學院西北生態環境資源研究院天山冰川觀測試驗站工程師周平表示，從1964年到2018年，一號冰川面積減少了22%。近年來通過禁牧禁遊禁獵，停止礦產資源開發活動，烏魯木齊河流域生態環境逐步改善。

野生動物保護志願者組織「荒野新疆」負責人邢睿表示，2015年以來，他們在烏魯木齊南部山區開展雪豹觀測活動，發現當地大型動物種群數量明顯增加，特別是在天山一號冰川周邊，雪豹數量穩定在20多隻，從1990年代後絕跡的熊又出現在這片區域，北山羊、馬鹿、野豬數量也在快速增長。