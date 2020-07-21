廣東重啟跨省遊 長輩團搶頭香

一個由20名遊客組成的旅遊團，20日8時許從廣州白雲國際機場乘坐中國南方航空CZ5371航班，起飛前往甘肅敦煌。這是廣東宣布重啟跨省團隊遊之後出發的首個旅遊團。此前，受新冠肺炎疫情影響，廣東跨省團隊遊停擺近半年之久。

中新社報導，7月19日下午，廣東省文化和旅遊廳正式發布通知稱，旅行社及在線旅遊企業在嚴格落實疫情防控各項措施的前提下，可恢復經營跨省團隊旅遊與「機票+酒店」業務。

7月20日6時許，廣州白雲國際機場T2航站樓出發大廳，嶺南控股廣之旅國際旅行社與南方航空共同為20名遊客舉行首團出發儀式。這些遊客大多為銀髮長者。

「敦煌，我們來了！」團友梅淑英接過首團紀念證書，相當興奮。她稱，很期待在甘肅、青海等西北地區領略不同的風土人情。

嶺南控股廣之旅有關負責人李曉健表示，受疫情影響，當前旅遊產業鏈的酒店、航空、景區等各方面資源價格都有優惠，此時跨省出遊性價比高，「比如，這次乘坐飛機從廣州往返敦煌、共8天行程的線路價格不到六千元（人民幣，下同），同樣的線路往年起碼要七八千元」。

廣東各大旅行社也通過高鐵等途徑組織跨省遊。當天10時許，廣東南湖國際旅行社由20人組成的跨省高鐵旅遊團，在廣州南站集結前往湖南景點遊覽。

廣東是中國大陸最大的旅遊客源地之一，也是團隊遊組團大省。目前，廣東各大旅行社首批跨省遊產品已全部上線。相比疫情前，各家的產品線路均有不同程度的升級和優惠。

隨著跨省遊逐步開放，被壓抑的出遊需求有望在今年暑期得到釋放。南湖國旅國內旅遊中心總經理鄔曉麗表示，該旅社跨省遊產品上線後，大部分首發名額很快售罄。「剛剛放假的中小學生、有錢有閒的大媽大爺，將成為廣東跨省遊開放後的主力軍。」她說。

廣東省旅行社行業協會會長朱少東表示，跨省遊恢復，旅行社將擁抱機遇，以更新的產品和玩法、更高的性價比和防疫安排，為疫後中國大陸國內旅遊市場提供動能。