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大陸電影院復工 首日逾6千場

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
7月20日，上海市天山電影院1號放映廳的27位觀眾見證疫情後上海電影的「重啟」。圖為影迷觀看影院復工後的首部影片「第一次的離別」。（ 中新社）
7月20日，上海市天山電影院1號放映廳的27位觀眾見證疫情後上海電影的「重啟」。圖為影迷觀看影院復工後的首部影片「第一次的離別」。（ 中新社）

歷經近半年停擺，中國大陸電影院於7月20日復工。據貓眼專業版數據，截至當天中午，中國大陸影院觀影人次已達到7.3萬，排片超6000場。大陸國產新片「第一次的離別」排片最多，該片「零點場」在部分影院達到上座率上限。

中新社報導，7月16日，大陸國家電影局發布關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。

按照官方疫情防控指南要求，擬復工復產的電影放映場所，要求做好員工健康管理、防控培訓、配備防護用品、保持良好通風、加強清潔消毒等，日排片減至正常時期一半，觀影時間不超兩小時，延長場間休息時間等。

對於觀眾，則要求全程佩戴口罩、體溫37.3℃以上者不得進入、採取網絡實名預約、交叉隔座售票、保證陌生觀眾間距1公尺以上、每場上座率不得超過30%。

儘管受到報批時效、影院本身準備工作完成度等各方面因素影響，包括北京在內的一些城市的電影院未能趕在20日當天開門迎客，但復工首日，觀眾的購票熱情讓不少從業者感到出乎意料。一些影城安排的大陸國產新片「第一次的離別」的零點場，甚至達到了上座率的上限。

根據貓眼專業版數據，20日中國大陸放映總場次達6101場。此前在國際電影節獲獎，並第一個宣布復工日上映的大陸國產新片「第一次的離別」排片達1673場，其次為復映的「戰狼2」、「誤殺」、「尋夢環遊記」、「美人魚」、「哪吒之魔童降世」等。

中國電影評論學會會長饒曙光表示，隨著重量級新片的定檔，更多影院的投入營業，受到疫情重創的電影市場或將很快重歸繁榮。

電影 疫情

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