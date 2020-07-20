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安徽王家壩時隔13年再度洩洪 犧牲20萬人換1億人安全

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安徽王家壩時隔13年再度洩洪 犧牲20萬人換1億人安全

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
安徽省阜陽市阜南縣的淮河王家壩閘20日開閘洩洪。圖／取自新華社
安徽省阜陽市阜南縣的淮河王家壩閘20日開閘洩洪。圖／取自新華社

時隔13年，王家壩閘再次開閘放水，這是王家壩建成後第16次開閘蓄洪。20日8時32分，位於安徽省阜陽市阜南縣的淮河王家壩開閘放水，濛窪蓄洪區已啟用蓄洪，阜南縣王家壩、老觀、曹集、郜台四個鄉鎮均在蓄洪區內，阜南縣委宣傳部表示，王家壩民眾再次犧牲小我，換得周遭1億多人口的安全。

據澎湃新聞報導，據安徽省阜南縣委宣傳部指出，王家壩閘開啟後，洪水進入阜南縣境內的行蓄洪區，目前已轉移2017人，暫無人員傷亡，財產損失情況正在統計。

阜南縣委常委、宣傳部長嶽蕾表示，蒙窪蓄洪區是大陸運用次數較多的行蓄洪區，近年來，阜南縣政府已經將群眾轉移到鄉鎮內的高地、堤壩等安全區域，蓄洪區內只留有少部分群眾臨時居住，從事水產養殖，此次轉移的2017人多為臨時居住在蓄洪區內的養殖戶。

嶽蕾說，洩洪後，濛窪行蓄洪區內群眾生活出門等都會有一些不便，當地政府已提醒群眾提前儲備生活物資，並安排衛生防疫、物質供應、交通等相關部門做好災後群眾生活和生產恢復等工作。

20日稍早前，阜南縣曹集鎮鎮長唐洪彬指出，當時洪水尚未到達，已全力撤離群眾。淮河下游水位較高，出現頂托現象，河水往下流的速度很慢，上游預計還有降雨，情勢較為嚴峻。

此外，據阜南縣委宣傳部官方微信公眾號「阜南發布」20日發布的消息指出，今年以來，淮河流域的降雨量已經達到往年同期的1到2.5倍，未來一周該市及淮河流域上游多降水天氣，今明日降水有所間歇，21到23日降水較為明顯，降水量分布北多南少，降水期間可能伴有短時暴雨、雷電和大風等強對流天氣。

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