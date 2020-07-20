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河堤潰壩洪水氾濫 安徽六安固鎮萬人被困

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
安徽六安市裕安區固鎮鎮被大水淹入，目前有萬人被困等待救援。圖／財新網
安徽六安市裕安區固鎮鎮被大水淹入，目前有萬人被困等待救援。圖／財新網

安徽六安市近日降特大豪雨，河堤潰決，導致裕安區固鎮鎮被大水淹入，目前有萬人被困等待救援。

據財新網，從7月17日晚開始，安徽省遭遇持續强降雨，安徽多條河流水位暴漲，造成險情。7月19日，距離合肥市以西約100公里的六安市裕安區固鎮鎮，由於附近河堤潰決，河水圍困至少1萬名當地民衆，現時正等待救援。

7月20日下午2點多，固鎮鎮已被大水圍困，無法由陸路進入。周圍有武警、消防、救援隊三支隊伍用衝鋒艇開入鎮上救援。

一位當地官員表示，固鎮鎮現時被困人員至少有一萬人，一艘橡皮艇能救5個人出來，今晚之前肯定救援不完所有人。他表示，19日下午兩點左右，固鎮鎮邊上的河堤發生了潰壩，漫出的大水把鎮上都淹了。他稱，上游有兩個水庫洩洪，導致河水流量太大，所以才會潰壩。「鎮長都懵了，」他表示，保守估計鎮上至少有1萬人現時被困。

但六安市水利局水旱災害防禦科的工作人員稱，固鎮鎮受淹與水庫洩洪並無關係，而是由於降雨量過大，「四天下了一年的雨量」。

當地政府人士稱，固鎮鎮2016年大水的時候，靠大壩撐著沒出事，政府和老百姓的防災意識沒有安徽沿江地區强。現時上述三個救援點中，一個點水流還比較湍急，「早上都翻了幾艘船。」

廈門曙光救援隊指揮長王剛通報稱，固鎮鎮區水深至少兩公尺。在進入鎮區時，救援的衝鋒艇發現一位老人攀在一棵樹上等待救援，救援隊將其救起後，老人稱其姐姐現時被困在鎮上，她心臟不好，要求救援隊去救援。

災民表示，前天、大前天（17日—18日）當地下了兩天一夜的大雨，昨天雨下得比較小，昨天下午兩點多三點左右，突然固鎮河破壩，20分鐘大水就沖下來了，都來不及收拾東西水就漫滿了一樓，大家趕緊上二樓躲避。

今天早上開始有人來救援，但是救援主要集中在鎮上大路路邊比較好救人的地方，大路兩側進去的社區和小巷子裡面還有很多人沒有被救援出來。他們表示，鎮上的醫院、銀行等都被淹了。昨天水來得急，晚上好多人都沒有東西吃，有人到現在仍然餓著。

多位固鎮鎮居民稱，當時「並沒有人通知會有大水淹鎮」。他們表示，2016年固鎮沒有發生過大水，今年的水這麼大，是二三十年來頭一次。

據不完全統計，現時安徽合肥市、六安市、阜陽市、滁州市、池州市、肥東縣、青陽縣等多個市縣近日已發布防汛應急一級響應。

安徽六安市裕安區固鎮鎮，由於附近河流潰堤，河水圍困了至少1萬名當地民衆，目前正等待救援。圖／財新網
安徽六安市裕安區固鎮鎮，由於附近河流潰堤，河水圍困了至少1萬名當地民衆，目前正等待救援。圖／財新網

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