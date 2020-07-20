快訊

影／大貨車關渡橋上摔破數百醋瓶子 醋酸滿地味道刺鼻

入櫃的腐女與男同志：「BL慎入」的自我否定現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

左手幫右手開刀 這位四川骨科醫生被讚「狠人」

世界日報 / 中國新聞組／北京報導

一說起動手術，很多人都會害怕，若自己給自己動手術那真是不敢想像。但四川竟有這樣的「狠人」，能自己用左手幫右手開刀，這位醫生是四川遂寧第一人民醫院的骨科醫生曾江華。

中央廣電總台中國之聲報導，曾江華的右手2019年患上了橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，近來症狀逐漸嚴重，痛了兩三個月，拇指抬不動，一開始他想過讓同事幫他做手術，但傳統外科手術需要在手腕處開一道3厘米的創口，術後還要2周恢復期，因為自己不想請假耽誤出診，同時因為自己主攻顯微外科，曾醫生一直想嘗試探索腱鞘炎的微創手術治療，所以最終他決定拿自己「練個手」。

7月7日，曾醫生正式對自己「下手」了！

據報導，他在手術室裡，單手鋪開手術用的尖刀片、消毒液、麻醉劑等器械，先用左手幫右手手腕消毒、麻醉，然後，左手用刀尖只有兩三毫米的手術尖刀片輕輕割開發炎腱鞘上的皮膚和肌肉。

「第一次刀進去的時候下手比較輕，對自己不夠狠，我又把刀伸進去割了第二次，割起來的感覺和割棉布有點像吧！」

整個手術的過程只持續了幾分鐘，最後曾醫生讓同事幫忙包紮。

據了解，這種微創手術治療腱鞘炎的方式，手術的創口只有3毫米，對病人來說痛苦相對較小。報導說，為了能在醫院順利做好這台手術，曾醫生從幾日前就在家反覆對著顯微鏡練習。

「打麻藥時稍微有點疼，真的做起來就還好，下刀的時候要克服自己的心理障礙，畢竟是自己拿自己開刀，開始還是有點害怕的」

曾醫生對自己真的狠，術後休息了2天他又馬上投入了工作。看完曾醫生自己給自己開刀後，他的同事和網友紛紛表示佩服，大讚「是個狠人！」、「這個醫生太厲害了！膝蓋給你！」、「醫術非常高超了，敢自己給自己動手術！」、「好敬業的醫生！」

手術

延伸閱讀

訂單式就業 大學生投入上海直播

德陽推數字經濟 總投資230億元

2川男救落水童 社區書記岸上搶功

動雷射手術 莎莎擔心會失明

相關新聞

三峽大壩若被原子彈擊中 陸專家：不會毀滅性潰壩

大陸南方暴雨不停，考驗三峽大壩的抗洪能力，大壩自建成以來，「潰壩說」不斷瘋傳，不僅質疑壩體安全性，甚至憂慮一旦發生戰爭，...

新華社認了三峽大壩變形 水利專家：不能「包打天下」

中國南方暴雨成災，三峽水庫的入庫流量已達今年入汛以來最高值，三峽工程防洪能力受到質疑。而官媒新華社18日在報導中罕見首度承認，「大壩有位移、滲流、變形等情形，但主要參數均在正常範圍內，大壩擋水建築物各項安全指標穩定。」

左手幫右手開刀 這位四川骨科醫生被讚「狠人」

一說起動手術，很多人都會害怕，若自己給自己動手術那真是不敢想像。但四川竟有這樣的「狠人」，能自己用左手幫右手開刀，這位醫生是四川遂寧第一人民醫院的骨科醫生曾江華。

淮河水災嚴峻 陸提升防禦應急響應至I級

大陸淮河水災形勢嚴峻，淮河水利委員會在早上8時起，提升水旱災害防禦應急響應至I級，要求流域各地切實做好各項防禦工作。

史上第一次…香港中學文憑試「網上放榜」

疫情日趨嚴峻，全港學校停課之下，中學文憑試（DSE）的放榜安排備受關注。大公報報導，特首林鄭月娥昨日宣布，22日DSE將如期放榜，她強烈建議學校以電子方式發放成績，這種做法為「史上首次」。此外，香港有部分原定於今年9月、10月展開的國際賽事或大型展覽延期、取消，「香港國際七人欖球賽」（Rugby 7）取消，是45年以來的首次。

港疫情嚴峻 人大常委：不應排除延後立法會選舉

近日香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴重，中國全國人大常委譚耀宗今天說，若9月立法會選舉投票...

留學生網購返中機票遇詐 被騙14萬不敢告訴家人

全球新冠肺炎疫情嚴重，許多在海外留學的中國學生想回中國，卻因為航班銳減而一票難求。留學生李莫日前好不容易花了近2萬元人民幣在網路上買到機票，卻遲遲未等到賣家出票，也無法要求退費。受害的學生因此組成微信群自救，據群裡消息，至今已至少有65名留學生受騙，金額高達170萬元人民幣（下同），但因學生都在海外付款，維權成為難題。

安徽自淹救洪災？滁河炸壩、淮河放水淹下游...中國洪水威脅北上

「發展沒有份，犧牲都是你...？」中國2020年夏季洪水災難，目前正進第二波警報關鍵。目前，2020年長江第2號洪水，雖已穿越了三峽；但先前東進的水勢與暴雨水氣，卻把水患壓力全給灌進了安徽——自18日起，安徽全省已進入「洪災一級警戒」。長江下游支流的滁河，也在19日清晨「自爆堤防」，強行開堤引水進入計劃蓄洪區。與此同時，安徽東北的阜陽市一帶，負責調配淮河系統的王家壩，更因淮河水位突破警戒峰值，而於20日上午睽違13年開壩放水，將淮河洶湧水勢，洩洪排入進20萬農民居住的「蒙窪蓄洪區」。

中國跳水世界冠軍 勞麗詩因言遭微博封號

北京當局對言論的審查不斷擴大。據維權網，中國跳水運動世界冠軍勞麗詩因言論於日前遭新浪微博封號一年

陸壯漢苦練「蘿莉音」 網戀半年狂騙214萬

大陸天津一名壯漢為了在直播平台上多拿到一些打賞，於是苦練發音，練成了不用變聲器就能模仿女性的「蘿莉音」，並用聲音和假照片...

在推特稱「支那」 中國研究生遭校方開除

中國科學院大學一名季姓碩士生日前被舉報在社群網站推特（Twitter）上發表「精日」言論，校方19日通報，指季生的行為損...

陸應急管理部：7月洪災已致24省2380萬人受災

大陸國家應急管理部公布，7月以來洪災已導致超過2380萬人受災。

熱門新聞

新華社認了三峽大壩變形 水利專家：不能「包打天下」

三峽大壩若被原子彈擊中 陸專家：不會毀滅性潰壩

丈夫名下突然多出4套房產以為發大財 經查才知落入開發商圈套

哈佛教授傅高義示警：台海衝突可能升級災難性大戰

傳不續發港駐台人員簽證 陸委會：須有所作為

我官員被迫離境／反制港府！港駐台工作簽不續發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。