左手幫右手開刀 這位四川骨科醫生被讚「狠人」

一說起動手術，很多人都會害怕，若自己給自己動手術那真是不敢想像。但四川竟有這樣的「狠人」，能自己用左手幫右手開刀，這位醫生是四川遂寧第一人民醫院的骨科醫生曾江華。

中央廣電總台中國之聲報導，曾江華的右手2019年患上了橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，近來症狀逐漸嚴重，痛了兩三個月，拇指抬不動，一開始他想過讓同事幫他做手術，但傳統外科手術需要在手腕處開一道3厘米的創口，術後還要2周恢復期，因為自己不想請假耽誤出診，同時因為自己主攻顯微外科，曾醫生一直想嘗試探索腱鞘炎的微創手術治療，所以最終他決定拿自己「練個手」。

7月7日，曾醫生正式對自己「下手」了！

據報導，他在手術室裡，單手鋪開手術用的尖刀片、消毒液、麻醉劑等器械，先用左手幫右手手腕消毒、麻醉，然後，左手用刀尖只有兩三毫米的手術尖刀片輕輕割開發炎腱鞘上的皮膚和肌肉。

「第一次刀進去的時候下手比較輕，對自己不夠狠，我又把刀伸進去割了第二次，割起來的感覺和割棉布有點像吧！」

整個手術的過程只持續了幾分鐘，最後曾醫生讓同事幫忙包紮。

據了解，這種微創手術治療腱鞘炎的方式，手術的創口只有3毫米，對病人來說痛苦相對較小。報導說，為了能在醫院順利做好這台手術，曾醫生從幾日前就在家反覆對著顯微鏡練習。

「打麻藥時稍微有點疼，真的做起來就還好，下刀的時候要克服自己的心理障礙，畢竟是自己拿自己開刀，開始還是有點害怕的」

曾醫生對自己真的狠，術後休息了2天他又馬上投入了工作。看完曾醫生自己給自己開刀後，他的同事和網友紛紛表示佩服，大讚「是個狠人！」、「這個醫生太厲害了！膝蓋給你！」、「醫術非常高超了，敢自己給自己動手術！」、「好敬業的醫生！」