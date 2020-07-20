史上第一次…香港中學文憑試「網上放榜」

疫情日趨嚴峻，全港學校停課之下，中學文憑試（DSE）的放榜安排備受關注。大公報報導，特首林鄭月娥昨日宣布，22日DSE將如期放榜，她強烈建議學校以電子方式發放成績，這種做法為「史上首次」。此外，香港有部分原定於今年9月、10月展開的國際賽事或大型展覽延期、取消，「香港國際七人欖球賽」（Rugby 7）取消，是45年以來的首次。

林鄭月娥在記者會上公布一系列防疫措施，包括宣布DSE如期在周三放榜，並要求所有學校放榜日採取特別應變，在網上或使用電子版成績通知書獲取及發放成績，避免學生回校聚集。

國際七欖賽45年來首度取消

新冠肺炎疫情來勢洶洶，香港有部分原定於今年9月、10月展開的國際賽事或大型展覽延期、取消。國際欖球理事會（理事會）日前宣布，取消包括香港國際七人欖球賽（Rugby 7）在內的2019至2020年度世界七人欖球系列賽的餘下賽事。「香港國際七人欖球賽」（Rugby 7）取消，是45年以來的首次。

此外，原定於9月舉行的「環球盛事│九月香港珠寶首飾展覽會」（JGW）現已延期至11月9日至13日在亞洲國際博覽館舉行。

貿發局早前宣布，香港書展（原定於7月15日至21日舉行）、香港運動消閒博覽（原定於7月15至21日舉行）、教育及職業博覽（原定於7月16至19日舉行）、創業日（原定於7月16及17日舉行）將延期舉行。此外，香港動漫電玩節（原定於7月24日至27日舉行）、香港電腦通訊節（原定於8月21日至24日舉行）皆因疫情延期。