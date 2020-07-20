快訊

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

「安徽自淹」救洪災？滁河炸壩、淮河放水, 中國洪水威脅北上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

留學生網購返中機票遇詐 被騙14萬不敢告訴家人

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

全球新冠肺炎疫情嚴重，許多在海外留學的中國學生想回中國，卻因為航班銳減而一票難求。留學生李莫日前好不容易花了近2萬元人民幣在網路上買到機票，卻遲遲未等到賣家出票，也無法要求退費。受害的學生因此組成微信群自救，據群裡消息，至今已至少有65名留學生受騙，金額高達170萬元人民幣（下同），但因學生都在海外付款，維權成為難題。

綜合媒體報導，李莫表示，因為簽證到期，7月10日之前必須回國，但機票很難買，後來在微博上找到一個名為「龍騰國際特價機票」的帳號，對方要求她提供學生卡、護照、郵箱等信息，並要求她透過微信公眾號與客福聯繫購票，最後談好機票價格1萬4000元，訂金1萬元，等對方提供出票信息後她再付尾款。

然而，李莫付完訂金後，對方又以「留票時間長、特價票」等藉口，要求她先付全額票款。李莫照辦後，對方稱三至五小時後即可出票，但等了好幾個小時，李莫仍未收到出票信息，對方客服也不再回應，她才發現自己受騙了。

報導說，65名被騙留學生分布在世界各國，涉及總金額近170萬元，其中已有10人在國內不同地區報案，警方已立案調查。

上述相關旅行社有的真有其公司，但都聲稱公司營業執照和經營許可證被造假冒用；有的公司則根本不存在，或是故意取了與真正公司相似的名字。

李莫提到，這次機票的錢是她從生活費裡節省出來的，還有人被騙了14萬元，但「大家都一樣，多數都不敢跟家裡人說」。

然而，受害的海外遊子不只這個自救群組，另一個有87名成員的留學生群組中也有人表示，已知受騙者上百名，詐騙金額至少幾百萬元。

報導說，部分帳號至今仍在網路上活動，這些詐騙帳號不只有破10萬的粉絲數，還有「皇冠會員」認證，但事實上，皇冠會員的頭銜是可以買的，與官方認證的大V帳號並不相同。

北京康達律師事務所律師韓驍認為，假票務代理屬於典型的電信網絡詐騙，雖然受害學生都在國外付款，但這些收款帳戶均為國內開設的銀行帳戶，因此公安機關有管轄權。

機票 留學生 詐騙

延伸閱讀

信用卡權益調整 優惠比一比

美國撤回外籍生簽證新規 大陸留學生仍如坐針氈

川普撤新規 美國全網課留學生 不必離境了

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

相關新聞

安徽自淹救洪災？滁河炸壩、淮河放水淹下游...中國洪水威脅北上

「發展沒有份，犧牲都是你...？」中國2020年夏季洪水災難，目前正進第二波警報關鍵。目前，2020年長江第2號洪水，雖已穿越了三峽；但先前東進的水勢與暴雨水氣，卻把水患壓力全給灌進了安徽——自18日起，安徽全省已進入「洪災一級警戒」。長江下游支流的滁河，也在19日清晨「自爆堤防」，強行開堤引水進入計劃蓄洪區。與此同時，安徽東北的阜陽市一帶，負責調配淮河系統的王家壩，更因淮河水位突破警戒峰值，而於20日上午睽違13年開壩放水，將淮河洶湧水勢，洩洪排入進20萬農民居住的「蒙窪蓄洪區」。

新華社認了三峽大壩變形 水利專家：不能「包打天下」

中國南方暴雨成災，三峽水庫的入庫流量已達今年入汛以來最高值，三峽工程防洪能力受到質疑。而官媒新華社18日在報導中罕見首度承認，「大壩有位移、滲流、變形等情形，但主要參數均在正常範圍內，大壩擋水建築物各項安全指標穩定。」

陸壯漢苦練「蘿莉音」 網戀半年狂騙214萬

大陸天津一名壯漢為了在直播平台上多拿到一些打賞，於是苦練發音，練成了不用變聲器就能模仿女性的「蘿莉音」，並用聲音和假照片...

陸應急管理部：7月洪災已致24省2380萬人受災

大陸國家應急管理部公布，7月以來洪災已導致超過2380萬人受災。

在推特稱「支那」 中國研究生遭校方開除

中國科學院大學一名季姓碩士生日前被舉報在社群網站推特（Twitter）上發表「精日」言論，校方19日通報，指季生的行為損...

長江2號洪水流向中下游 預計超警戒時間延長

大陸南方地區暴雨成災，長江流域汛情嚴重。7月17日上午10時，三峽入庫流量漲至每秒50000立方公尺，形成「長江2020...

史上第一次…香港中學文憑試「網上放榜」

疫情日趨嚴峻，全港學校停課之下，中學文憑試（DSE）的放榜安排備受關注。大公報報導，特首林鄭月娥昨日宣布，22日DSE將如期放榜，她強烈建議學校以電子方式發放成績，這種做法為「史上首次」。此外，香港有部分原定於今年9月、10月展開的國際賽事或大型展覽延期、取消，「香港國際七人欖球賽」（Rugby 7）取消，是45年以來的首次。

港疫情嚴峻 人大常委：不應排除延後立法會選舉

近日香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴重，中國全國人大常委譚耀宗今天說，若9月立法會選舉投票...

留學生網購返中機票遇詐 被騙14萬不敢告訴家人

全球新冠肺炎疫情嚴重，許多在海外留學的中國學生想回中國，卻因為航班銳減而一票難求。留學生李莫日前好不容易花了近2萬元人民幣在網路上買到機票，卻遲遲未等到賣家出票，也無法要求退費。受害的學生因此組成微信群自救，據群裡消息，至今已至少有65名留學生受騙，金額高達170萬元人民幣（下同），但因學生都在海外付款，維權成為難題。

中國跳水世界冠軍 勞麗詩因言遭微博封號

北京當局對言論的審查不斷擴大。據維權網，中國跳水運動世界冠軍勞麗詩因言論於日前遭新浪微博封號一年

習近平時代的赤子們：從焚書到愛國課本的「紅色深耕」

教科書是根本的起點。一個國家要將下一代培養成什麼樣的人，教科書裡藏有答案。近二十年來，中國的中小學教科書在教育部的部編版與一綱多本之間來回擺盪。到底部編版與原來的一綱多本內容有何不同？在《中國課：繫上紅領巾的中國式青春》（2012）當中，將一綱多本時代的小學語文教科書中的愛國主義元素區分為三種類型：一是領導人神話、二是革命敘事的啟示、三是國族疆域的神話...

兩岸夫妻打拚 海口寶島夜市開張

海南粉、珍珠奶茶、台灣蚵仔煎、台灣泡菜臭豆腐、炭燒蚝、章魚小丸子……由在瓊台商許正章夫婦設計和投資的寶島夜市集17日晚在...

熱門新聞

緩解洪水壓力 安徽全椒滁河爆破洩洪

18歲男1天1杯奶茶手指腳趾關節突腫脹 痛風發作急入院

丈夫名下突然多出4套房產以為發大財 經查才知落入開發商圈套

傳不續發港駐台人員簽證 陸委會：須有所作為

獲釋後首發公開信 許章潤：極權必敗 自由終降臨

面臨淹橋危機 合肥首次重車壓橋確保長江路橋安全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。