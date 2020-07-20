留學生網購返中機票遇詐 被騙14萬不敢告訴家人

全球新冠肺炎疫情嚴重，許多在海外留學的中國學生想回中國，卻因為航班銳減而一票難求。留學生李莫日前好不容易花了近2萬元人民幣在網路上買到機票，卻遲遲未等到賣家出票，也無法要求退費。受害的學生因此組成微信群自救，據群裡消息，至今已至少有65名留學生受騙，金額高達170萬元人民幣（下同），但因學生都在海外付款，維權成為難題。

綜合媒體報導，李莫表示，因為簽證到期，7月10日之前必須回國，但機票很難買，後來在微博上找到一個名為「龍騰國際特價機票」的帳號，對方要求她提供學生卡、護照、郵箱等信息，並要求她透過微信公眾號與客福聯繫購票，最後談好機票價格1萬4000元，訂金1萬元，等對方提供出票信息後她再付尾款。

然而，李莫付完訂金後，對方又以「留票時間長、特價票」等藉口，要求她先付全額票款。李莫照辦後，對方稱三至五小時後即可出票，但等了好幾個小時，李莫仍未收到出票信息，對方客服也不再回應，她才發現自己受騙了。

報導說，65名被騙留學生分布在世界各國，涉及總金額近170萬元，其中已有10人在國內不同地區報案，警方已立案調查。

上述相關旅行社有的真有其公司，但都聲稱公司營業執照和經營許可證被造假冒用；有的公司則根本不存在，或是故意取了與真正公司相似的名字。

李莫提到，這次機票的錢是她從生活費裡節省出來的，還有人被騙了14萬元，但「大家都一樣，多數都不敢跟家裡人說」。

然而，受害的海外遊子不只這個自救群組，另一個有87名成員的留學生群組中也有人表示，已知受騙者上百名，詐騙金額至少幾百萬元。

報導說，部分帳號至今仍在網路上活動，這些詐騙帳號不只有破10萬的粉絲數，還有「皇冠會員」認證，但事實上，皇冠會員的頭銜是可以買的，與官方認證的大V帳號並不相同。

北京康達律師事務所律師韓驍認為，假票務代理屬於典型的電信網絡詐騙，雖然受害學生都在國外付款，但這些收款帳戶均為國內開設的銀行帳戶，因此公安機關有管轄權。