新華社認了三峽大壩變形 水利專家：不能「包打天下」

中國南方暴雨成災，三峽水庫的入庫流量已達今年入汛以來最高值，三峽工程防洪能力受到質疑。而官媒新華社18日在報導中罕見首度承認，「大壩有位移、滲流、變形等情形，但主要參數均在正常範圍內，大壩擋水建築物各項安全指標穩定。」

新華社18日報導，三峽樞紐運行部門監測紀錄顯示，三峽大壩有發生位移、滲流、變形等情形，但沒有具體透露各項的詳細數據，僅透露「主要參數均在正常範圍內」、並強調「大壩擋水建築物各項安全指標穩定」。另外，該報導也提到，此輪洪水18日達到頂峰後就漸漸退去，21日則可能就會迎來新一輪洪水。

嚴峻汛情這段時間成為媒體關注焦點，引發公眾對號稱可防「萬年一遇」洪水的三峽大壩作用的質疑。有些人甚至質疑三峽水庫是否加劇重慶、武漢等上下游的洪災。但中國官媒援引專家學者表示，如果沒有三峽大壩，長江流域的洪水問題會更加嚴重。

對此，水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞接受新華社專訪時說，三峽工程本身有明確的防洪任務，不能「包打天下」，有了三峽工程並不意味長江中下游防汛可以高枕無憂。

陳桂亞表示，今年以來，長江流域平均降水量為750毫米，比過去偏多近2成。而在進入7、8月的主汛期後，長江流域共發生9次明顯降雨，且幾乎沒有間歇期，導致整個長江流域降雨量比往年偏多4成，長江中下游更是較常年偏多6成，排名1961年以來首位。

面對外界對三峽大壩功能的質疑，陳桂亞提到，三峽工程主要的防洪任務是提高城陵磯附近地區的防洪能力，減少分蓄洪量。此外，多年來，汛期長江上游水量平均有3000億立方公尺，而三峽工程只能容納221.5億立方公尺的洪水。

據報導，依照水庫水位超過汛限水位量計算，截至18日下午6時，三峽水庫已攔蓄洪水近100億立方公尺，等同超過700座西湖的水量。

對此，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩也曾表示，三峽水庫只能保長江中下游主流河道的防洪安全，不能解決支流洪水的問題，支流的洪水只能靠支流上的水庫來調控。此外，長江中下游很多地區的嚴重內澇，暴露出自身的排澇系統跟不上，不能歸咎於三峽大壩。