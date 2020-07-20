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長江2號洪水流向中下游 預計超警戒時間延長

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
7月13日，在江西永修縣三角鄉，救援人員乘坐橡皮艇前往救援。（新華社）
7月13日，在江西永修縣三角鄉，救援人員乘坐橡皮艇前往救援。（新華社）

大陸南方地區暴雨成災，長江流域汛情嚴重。7月17日上午10時，三峽入庫流量漲至每秒50000立方公尺，形成「長江2020年第2號洪水」。18日上午8時，三峽水庫出現入庫洪峰流量每秒61000立方公尺。

據香港01報導，為保障下游防洪安全，三峽水庫自7月16日上午8時起大幅攔蓄洪水。19日下午2時，入庫流量退至每秒53000立方公尺。78小時內，三峽水庫累積攔蓄洪量約60億立方公尺，庫水位漲至163.88公尺。目前三峽水庫仍處於攔洪調度階段。

18日，清江、澧水、沅江、洞庭湖區、江漢平原、漢江中下游、武漢、鄂東北、滁河及長江下游幹流等地區有大到暴雨，局地大暴雨，累積面雨量在30至90毫米之間。

「長江2020年第2號洪水」正在向中下游演進，疊加中游區間來水後，長江中游河段將有不同程度漲水過程。截至19日14時，長江中下游幹流石首以下江段全線超過警戒水位，超警幅度在0.37公尺至2.14公尺之間。預計長江中下游幹流沿線、兩湖湖區將在高水位維持較長時間，超警時間將進一步延長，其中城陵磯至漢口河段洪峰可能超過前次洪水。

鑑於當前水情情勢，大陸水利部長江水利委員會水文局19日12時發布長江中游沙市江段洪水藍色預警，升級發布滁河洪水橙色預警，繼續發布長江中下游幹流城陵磯以下江段、洞庭湖區、鄱陽湖區、水陽江洪水橙色預警，金沙江石鼓江段洪水黃色預警，並提請沿線有關單位和公眾注意防範。

水庫 暴雨 鄱陽湖

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