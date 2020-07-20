防洪水淹南京 安徽炸堤洩洪

大陸長江中下游面臨新一輪防洪壓力，長江南京站十八日出現史上最高水位，安徽遭長江和淮河兩大洪水夾擊，為確保下游大城市包括南京在內的安全，安徽全椒縣滁河十九日凌晨實施爆破洩洪。這也是繼十八日啟用東大圩蓄洪區後，安徽又啟用兩處蓄洪區疏洪。

近日，受強降雨影響，安徽滁河水位快速上漲，為緩解防洪壓力，安徽滁州全椒縣十九日凌晨二時四十九分對滁河堤壩實施爆破洩洪，據預測，爆破洩洪後，滁河水位將下降七十公分左右。

據央視新聞報導，接連兩次震耳的爆破聲後，安徽滁河大堤破開兩處缺口，渾黃的滁河水湧入堤內的荒草二圩和荒草三圩蓄滯洪區，頃刻間綠野變成汪洋。

受持續暴雨和上游來水影響，長江支流滁河水位由緩漲轉為急漲，防汛形勢嚴峻，襄河口閘十九日凌晨一時水位達超保證水位零點八三公尺。為確保流域人口和城市安全，安徽省決定啟用滁河流域荒草二圩、荒草三圩蓄洪，而全椒縣十八日上午緊急撤離荒草二圩、荒草三圩蓄滯洪區內人員、大宗財產和生產資料等。

據稱，沿滁河兩岸共分布著廿四個圩區，人口約八點七萬，其中萬畝以上大圩五個。