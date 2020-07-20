兩岸夫妻打拚 海口寶島夜市開張

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海南粉、珍珠奶茶、台灣蚵仔煎、台灣泡菜臭豆腐、炭燒蚝、章魚小丸子……由在瓊台商許正章夫婦設計和投資的寶島夜市集17日晚在海口開業。這個「24小時不打烊」的夜市薈萃眾多瓊台小吃和東南亞特色美食，讓食客大飽口福。

 將夜市取名為「寶島夜市集」，是因為許正章和妻子詹夏莉分別來自台灣島和海南島，他們在上海因工作相識、相戀、共同打拚，後又為了照顧家庭回到海南，上演了一段「婦唱夫隨」的愛情佳話。此外，夜市不僅集合大陸各地美食，還引進多家台灣知名小吃。

寶島夜市集面積近4000平方公尺，分為特色小吃區、餐酒吧區、文創商品區、早安巷、全日藝文廊、周末市集等經濟功能區。

許正章、詹夏莉曾參與海口多家夜市的設計。擔任海口市夜市發展聯合會秘書長的詹夏莉表示，他們總結經驗，將寶島夜市集打造成集商文旅為一體的綜合夜市，率先推廣使用環保降解材料，採用垃圾分類。從去年開始，他們牽線搭橋積極引進台灣小吃進駐。

在夜市主營豆腐小吃的台灣青年鄒鴻青說，他在大陸生活十幾年，對海南也比較熟悉。「我之前在台灣以經營小吃為主，夜市在場租費用上進行減免，所以壓力不是太大，希望越做越好」。

夜市 小吃

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