上海開啟元蕩水閘分流減壓 助太湖洩洪

根據大陸水利部19日上午通報的最新汛情顯示，自7日以來，長江中下游幹流全線超警已經持續13天，其中，太湖自6月28日超警以來，已持續22天，19日上午8時，太湖平均水位達4.71公尺，超過警戒水位0.91公尺。當天上午9時，上海已開啟元蕩水閘以分流太浦河，加速河水下流，為降低上游太湖水位分流減壓，這也是上海最近五年來第一次開啟元蕩水閘。

據澎湃新聞報導，太湖水位近期一直居高不下，是否威脅上海安全？上海市防汛辦相關負責人表示，目前，上海包括黃浦江、蘇州河在內的各條河道水位均安全可控，水位都至少低於警戒水位50公分。

連日來，太湖一直處於較高的水位。由於太湖49%的洪水都是經過黃浦江匯入東海，此次太湖水位持續超過警戒水位，受到上海市民關注。近日，上海已多次開啟蘊西水閘、澱西水閘為流域洩洪，同時開啟黃浦江沿線水閘納潮，沿長江、杭州灣水閘全力排水，協助太湖流域洪水盡快下洩。

上海市水務局水旱和海洋災害防禦處副處長沙治銀指出，目前，上海依然在按照太湖洪水超標方案執行各項應對舉措。19日上午，上海市水務局在接到相關指令後，已經在上午9時打開了元蕩水閘，以此分流太浦河的河水。

目前，太湖水位高位已出現波動緩漲的防汛形勢。17日晚，浙江省氣象台宣布，全省於7月18日出梅。沙治銀表示，浙江已經宣布出梅，而從往年情況來看，再過幾天，上海和江蘇應該也會宣布出梅，這意味著，之前一直下個不停的梅雨將暫歇一段時間，這將減少太湖流域洪水對上海造成的壓力。沙治銀認為，出梅後，如果有一段時間不再出現持續降雨的情況，上游太湖在與上海形成上下游聯動後，洪水排放壓力也會慢慢釋放。