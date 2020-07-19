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丈夫名下突然多出4套房產以為發大財 經查才知落入開發商圈套

聯合新聞網 / 綜合報導
一名來自大陸海南的蔣女士，日前在繳稅時被告知丈夫名下還有4套房產，當下還以為丈夫「發大財了」，沒想到竟是無良開發商設下的圈套，原來這4間房屋全都有買賣法律糾紛。 圖擷自微博
一名來自大陸海南的蔣女士，日前在繳稅時被告知丈夫名下還有4套房產，當下還以為丈夫「發大財了」，沒想到竟是無良開發商設下的圈套，原來這4間房屋全都有買賣法律糾紛。 圖擷自微博

老公名下突然多出4間房，不料卻是開發商設下的陷阱！一名來自大陸海南的蔣女士，日前在繳稅時被告知丈夫名下還有4套房產，當下還以為丈夫「發大財了」，沒想到竟是無良開發商設下的圈套，原來這4間房屋全都有買賣法律糾紛。

根據大陸媒體《 看看新聞 》報導，近日蔣女士在海南南口買房後去繳稅，被告知丈夫王先生名下還有4套在碧海雲天小區的房產，起初蔣女士以為是丈夫瞞著她私下買房，讓她一度興奮的大喊「這不是發大財了嗎」，但事實上丈夫根本都不知情。

在半信半疑的情況下，夫妻倆將事情反應給海口市住建局，經調查後，才發現原來4套房子都有法律糾紛，涉案的房屋開發商曾向王先生借款100萬（約新台幣420萬），隨後便將房屋的預售備案登記在王先生的名下，但開發商償還借款和利息後，一直沒有辦理預售備案變更手續，之後又將房屋出售給他人。

為註銷房屋網簽備案，蔣女士夫婦歷經百般波折，購屋者發現後也控告了開發商，根據法院判決，4套房子都已判還給原告。對此，蔣女士表示，由於丈夫名下的這4套網簽備案都沒有註銷，所以他們就必須承擔相應的稅務，目前已有3套房強制註銷，現在問題則是在第4套房，所幸經過漫長的奔走後，已聯繫到最後一位套房的屋主，對方也正在申請註銷中。

夫妻 買房 詐騙

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