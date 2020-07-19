緩解洪水壓力 安徽全椒滁河爆破洩洪

安徽全椒縣滁河19日淩晨實施爆破洩洪。近日，受強降雨影響，安徽滁河水位快速上漲，為緩解防洪壓力，安徽滁州全椒縣對滁河堤壩當日2時49分實施爆破洩洪，據預測，爆破洩洪後，滁河水位將下降70公分左右，緩解防汛壓力。

據央視新聞報導，接連兩次震耳的爆破聲後，安徽滁河大堤破開兩處缺口，渾黃的滁河水湧入堤內的荒草二圩和荒草三圩蓄滯洪區，頃刻間綠野變成汪洋，這是繼18日啟用東大圩蓄洪區後，安徽又啟用的兩處蓄洪區。

受持續暴雨和上游來水影響，作為長江一級支流的滁河水位由緩漲轉為急漲，防汛形勢急轉直下。襄河口閘19日淩晨1時水位達14.33公尺，超保證水位0.83公尺，逼近歷史最高水位14.39公尺。為確保流域人口和城市安全，安徽省決定啟用滁河流域荒草二圩、荒草三圩蓄洪，而全椒縣也已於18日上午對荒草二圩、荒草三圩蓄滯洪區內人員、大宗財產和生產資料進行緊急轉移。

滁州市應急管理局副局長奚學軍表示，荒草二圩和荒草三圩總蓄洪面積超過10平方公里，兩圩順利蓄洪後，預計將使滁河水位下降約70公分，有效減輕滁河防汛壓力。

據了解，沿滁河兩岸共分佈著24個圩區，人口約8.7萬，其中萬畝以上大圩5個，荒草二圩、荒草三圩作為生產圩，啟用蓄洪可以保證滁河流域其他圩口內人員生命和財產免受威脅。