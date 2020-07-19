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成都電影院復映 票賣光只賺16元

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電

在保證安全、做好準備等前提下，電影院復工了。成都一家影院17日率先開啟網絡預售，20日的165張票瞬間秒殺。電影院表示，復工票價非常便宜，總共才賺16元5角錢，「最高興的是觀眾沒有拋棄我們」。

紅星新聞報導，這家和平電影院的復工票價非常低，網絡售票每張3.1元。影城表示，每張票影城實際收入僅0.1元，因為「有3塊錢是售票平台收的服務費」。

電影院經理解釋，復映影片片方不分帳，這方面是沒有成本的，同時，就算能賣正常價，限制了座位和場次後的收入還是會很低，索性讓利給觀眾，鼓勵大家走進電影院。

此外，復映影片的檔期截止到8月31日，代表政府有信心在一個月內逐步恢復新片的供應，簡單來說，復映影片是院線提供出來恢復市場的，至於影院選擇賣20元還是賣5元，那是營銷策略，我們選擇了1角錢而已。

成都各大影院目前仍在積極準備核酸檢測、全面消殺等工作，還要準備密鑰、聯繫放映硬盤，時間非常緊張。大部分影城來不及20日復工，有影城表示，預計要7月底或8月初才能復工。各大影城表示，希望做好充分的準備，以嶄新的面貌迎接觀眾的到來。

電影 票價

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