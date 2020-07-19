成都「萬人搖」神盤 7萬人搶774套房

成都再現「萬人搖」神盤，近7萬人報名搶購774套房，搖中機率堪比買彩票。中介分析，原因是該項目與周邊二手房價格倒掛，出現了巨大的套利空間，這個價格在成都「簡直跟大熊貓一樣稀少」。

中國證券報報導，這個樓盤名為「凱德卓錦萬黛」，推出774套房源，戶型面積89-136平米，每平米均價約1萬394元（人民幣，下同，約1486美元）。中介表示，「同小區的二手房每平米均價約1.6萬元，新房和二手房的剪刀差每平米達到了5000-6000元」。

「我們預計該批次樓盤開盤後，這個小區房價還要漲一波，可能會達到每平米1.7萬元。」中介稱，「去年底，我們賣了一套該小區100平左右的房子，總價是130萬元，現在同樣的戶型，最低成交價都要170萬元以上。」

今年以來，成都已出現八次「萬人搖」項目，中介分析三原因。一是今年低總價項目不少，對剛需來說「伸伸手還能夠得著，因此吸引很多購房者；二是成都市調整了區域限購政策，部分需求分流至天府新區，今年的「萬人搖」神盤一部分在天府新區；三是限價政策帶來的一、二手房倒掛紅利，買到就是賺到。