比鶴崗讚…江西外賣小哥 直播雲南7萬買房

中國北上廣深的超高房價，讓人感嘆辛苦一輩子也買不起房。繼去年舟山船員李海在網上描述自己花5萬元（人民幣下同，約7150美元）買房，令黑龍江鶴崗一夜暴紅後，有網友日前以「鶴崗5萬一套天寒地凍，雲南7萬（約1萬美元）一套四季為春」為題，直播了他去雲南買房的過程，再度引發網路熱議。

每日經濟新聞報導，來自江西九江的外賣小哥，被網友稱會為「蓮花哥」。他在貼吧發文，詳細記錄了從出發、到看房、買房、過戶到日常生活的全過程。這篇貼子評論已蓋樓蓋到4000多層，在貼吧被官方置頂。日前，蓮花哥還做了一次直播，吸引53萬多人在線。

這一次，網友驚訝和討論的焦點，已從去年鶴崗「在中國竟然還有這麼便宜的房子」，轉向「在中國竟然還有這麼多這麼便宜的房子」。

有人質疑，蓮花哥可能是房產中介，目的是吸引大家去箇舊買房。蓮花哥說：「我是真實的個人，肯定不是中介。」當初選擇錫都箇舊比較偶然，不想去鶴崗，太冷；不想去玉門，太荒，但預算有限，只能把目光投向類似於箇舊這樣兼具資源枯竭型和偏遠邊陲小城特徵的地方。

今年5月，蓮花哥帶著拚命送外賣一年掙來的錢，經昆明輾轉來到箇舊，「買下的當晚，我就住進來體驗，一覺睡到天亮，完全沒有噪音，超級超級爽」。

當初在九江，蓮花哥與長輩分別租住著公租房，「四、年下來，房租也要8萬（約1.1萬美元）多塊」。

來到箇舊，出租車7元起步，米線館6元/8元/10元及以上都有，小巷飯館點三個菜50多元管夠管飽，買房子不限購、不限戶籍、不限面積，湖邊滿是休閒的人兒，生活節奏超級慢。

蓮花哥以「評估價10.3萬元，實際7萬元」的價格，買下了一套雲錫公司的職工房。他描述，土地60+平方米，室內建築面積50+平方米，兩室兩廳，土地有效期65年，7.2萬元拿證大產權證，共5層在3層，帶簡單裝修，免費停車。

遠走雲南展開新生活，蓮花哥談到發帖的初衷，「我有點心疼大家買不起房，或者說協助大家換一個思路，去小城市買房」。