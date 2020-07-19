粵男狠殺繼子拋屍化糞池 「悲痛演技」險騙過所有人

廣東江門開平市一名7歲男童失蹤，家人久尋不到焦急報警，沒想到兩天後卻發現男童慘死在化糞池當中。後經警方調查，兇手竟是男童的繼父關姓男子，他稱因怨恨孩子不服管教將其殺害。令人發毛的是，當時發現孩子遺體時，繼父表現得無比悲痛，甚至癱軟在地，「精湛演技」讓他一度被排除了犯案嫌疑。

澎湃新聞報導，關男和7歲男童是繼父子關係，有次因瑣事教訓繼子，卻反被家人責罵，關男因此懷恨在心，兩天後趁著家人熟睡時叫醒男童並體罰，沒想到竟起了殺意，關男帶著大型布袋和兩條繩子，將男童強行帶出家門對其進行毆打，隨後將繼子塞進布袋中，打上死結扔進化糞池裡，甚至多次按壓到池底，直到繼子不再動彈。

繼父殺完人後返家，隔日家人發現男童失蹤，到處貼尋人啟事同時也報警處理，兩天後警方在化糞池內發現受害男童的屍體，經法醫鑑定，死因是頭部受鈍性暴力作用致顱腦損傷，合併窒息死亡。

澎湃新聞此前報導，男童失聯後，關男也曾參與尋人，而男童遺體被發現時，關男還表現出悲痛情緒。看到最新警方通報後，村民都指控，不少人都被兇手騙了。

廣東高院近日裁定，關男因犯故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，並限制減刑，關男未上訴。