2川男救落水童 社區書記岸上搶功

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四川古藺縣龍山鎮日前有有孩童失足落水，當地兩名村民跳入河裡將孩子救起。當地媒體對此事紛紛進行了報導稱，可是跳水救人者卻變成了社區書記陳凱，新聞一出許多村民質疑社區書記「搶功」，引發熱議。

中華網報導，四川7月暴雨連連，造成嚴重災情，11日古藺縣龍山鎮一孩童失足落水，當地村民王高和張洪波立即跳下水將孩子救起。然而救人事情報導後，下水救人者從兩人變為三人，包括社區書記陳凱。

最初當地媒體報導此事時將當時正在與朋友喝酒吃飯的社區書記陳凱，說成是見義勇為的「英雄」，報導寫道，「陳凱聽到呼救15秒衝到現場，見沒人敢下水，直接第一個一頭扎進水中。」引發村民批評。

多名目擊者表示，下水救人的是村民王高和張洪波，還拿出現場影片、照片證實陳凱根本沒下水；質疑救人整個過程和陳凱根本沾不上邊，最多就是在岸邊吶喊兩句，怎麼就成了救人的主力軍？

事後官方回應，「陳凱在岸上，有救人的想法」。古藺縣融媒體中心說明，「相關報導的採訪是接受目擊者的口述而來的，可能他們的口述存在錯誤，包括當事人陳凱自己也有誇大事實，將會調查核實後做出更正。」

有網友表示，「見義勇為也敢冒名頂替，這個陳凱顯然是個極會鑽營的人」、「幹啥啥不行，搶功第一名」。