洪水漫城！ 湖北恩施店鋪10分鐘全淹沒

「做了十幾年生意，還沒見過把店鋪都淹了！」湖北省恩施州降下特大暴雨，清江流域水位猛漲漫堤，造成城區大面積被淹，大批商舖泡在水中，當地拉響防空警報，連夜轉移群眾。商戶說，江水漫過河堤漲到路面「不過就是10分鐘的時間」，就讓他們十幾年的心血全都泡湯了。

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澎湃新聞報導，恩施全境連日遭暴雨襲擊，特別是16日至17日，暴雨導致恩施城區大面積被淹，城區部分道路一片汪洋，不少街道一樓的店舖幾乎完全被淹沒。18日下午積水逐漸退去，但商戶想起大水漫堤的剎那，仍心有餘悸。恩施市舞陽大道江邊的商戶說，水漲得太快，她在這條街上做了十幾年生意，第一次看到大水把店舖都淹了。

舞陽大道清江大橋江邊是當地有名的小商品市場，當地人稱「恩施二街」。17日的江水讓一樓的商舖損失慘重。一名在清江橋公交車站後經營服裝店的陳姓商戶說，17日下午三四點左右，她正在店裡看店，突然有街道工作人員趕來通知，讓她帶上貴重物品，關燈拉電閘後趕緊撤離。她按照工作人員的通知，把電閘拉下後就把電門拉下，跑到高處。

「也就是10分鐘的時間，水就漫過河堤，漲到路面上來了。」陳女士回憶。18日一大早，她就回到店裡查看情況：「（裡面的衣服）全部淹完了，沒法賣了。」二街所屬的六角亭街道辦事處一名工作人員說，淹水後大量清淤工作讓他跑了三趟，顧不上吃飯，只能和同事在卡車駕駛室內裡吃盒飯。

據恩施州人民政府辦公室官方微信公眾號「恩施州政府」18日發布的消息，截至17日8時，恩施市、利川市、建始縣等7縣市共56個鄉鎮135840人受災，直接經濟損失人民幣23208萬元。