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湖北、安徽遭遇強降雨 淮河1號洪水已形成

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
湖北、安徽遭遇強降雨，淮河1號洪水已形成。澎湃新聞
湖北、安徽遭遇強降雨，淮河1號洪水已形成。澎湃新聞

18日，長江第2號洪水仍在發展中，當天下午2時，三峽水庫入庫流量增至61000立方公尺/每秒。

據澎湃新聞，大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平昨兩次主持會商，深入分析研判當前長江、淮河、太湖等流域汛情態勢，對三峽等重要水工程調度工作作出針對性安排部署。水利部副部長葉建春參加會商，並與淮河水利委員會視頻連線，進一步研究部署淮河流域洪水防禦工作。

據水利部長江委消息，預計18日至20日，長江流域仍有強降雨過程，長江中下游幹流附近、洞庭湖水系西北部有大到暴雨；21日至24日，雨帶北抬至嘉陵江水系、漢江上游，強度以中到大雨為主，流域汛情處於快速發展之中。此外，淮河2020年第1號洪水也已形成。

據水利部消息，7月14日以來，淮河上中游出現持續性降雨，受其影響，淮河王家壩水文站2020年7月17日22時48分水位漲至27.50公尺，與警戒水位持平，據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，此次洪水編號為「淮河2020年第1號洪水」。

18日，大陸中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警，防汛形勢依舊嚴峻。

湖北：長江2號洪水預計4至5天抵漢

自17日起，湖北再次迎來強降雨。據長江日報報導，受強降雨影響，7月17日10時，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成。與此同時，長江武漢關水位經過4天持續下降後出現波動緩漲趨勢，截至17日16時，武漢關水位達28.38公尺，超警戒水位1.08公尺。

長江2號洪水何時抵達武漢？長江水文局專家稱，這要根據三峽水庫的出庫流量以及洞庭湖的來水等綜合因素研判，預計此輪洪水4-5天抵達武漢。未來半個月，長江武漢關水位將持續維持在警戒水位以上。

安徽：啟動水旱災害防禦Ⅰ級應急響應、防汛Ⅰ級應急響應

同樣遭遇暴雨肆虐的還有安徽。18日，合肥市、六安市，金寨縣、桐城市、廬江縣、岳西縣、霍山縣等發布了暴雨紅色預警，預警提出要停止集會、停課、停業（除特殊行業外），做好山洪、滑坡、泥石流等災害的防禦和搶險。當天，安徽先後啟動了水旱災害防禦Ⅰ級應急響應、防汛Ⅰ級應急響應。

江蘇：長江潮位突破歷史，39個站點水位超警

18日9時，江蘇省水利廳升級長江南京段洪水紅色預警。18日7時50分長江南京站水位已漲至10.26公尺，後期長江高水位、大流量將維持較長時間，防汛形勢嚴峻。

長江潮位突破歷史。南京站15日轉潮，與大流量共同作用，導致高潮位持續攀升。

18日8時，潮位10.26公尺，超警1.56公尺，創歷史新高（1954年10.22公尺）。18日7時，揚州泗源溝閘高潮位7.34公尺，超歷史最高潮位0.08公尺。

江西：省水文局繼續發布洪水紅色預警

據江西省防汛抗旱指揮部消息，18日8時22分，鄱陽中洲圩決口合龍。至此，三角聯、問桂道、中洲圩三處重要圩堤險情均已合龍。當天10時，江西省水文局繼續發布洪水紅色預警。

江西省水文局指出：當前鄱陽湖湖區繼續緩退，目前星子站水位仍超警戒2.83公尺，較17日下降0.13公尺；修河永修河段繼續緩退，目前永修站水位仍超警戒2.30公尺，較17日下降0.20公尺。

武漢 暴雨 省水

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