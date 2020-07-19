陸媒直擊被洪水圍困漁村：5700畝魚塘被淹 出門靠划船

中國大陸近期受洪災之苦，重創農漁民生計。有陸媒直擊湖北被洪水圍困的漁村：5700畝魚塘被淹，出門得划船。

據澎湃新聞，臨近湖北第一大湖泊——洪湖，陽財湖村人「靠水吃水」，過去在湖裡打魚為生，後慢慢在湖邊發展出5700畝的魚塘。

陽財湖村位於湖北荊州市洪湖市螺山鎮，全村160多戶都是漁民家庭。多數家庭有20畝魚塘，正常年分能靠養殖賺七、八萬元（人民幣，下同），但他們也有自己的苦惱：一旦洪湖水位上漲，數千畝魚塘就會被淹，損失慘重。

今年7月15日，洪湖水位升至27.13公尺，超過保證水位0.16公尺，這遠遠超過了地勢低窪的陽財湖村及數千畝魚塘的承受範圍。螺山鎮人大副主席熊安清表示，陽財湖村能承受的洪湖水位約為26.5公尺，一旦洪湖水位超過這個數字，洪湖的水就會湧入村內。

7月18日下午，雖然洪湖水位有所回落，已降至27公尺以內，但整個陽財湖村仍被洪水圍困，得靠划船出門；年代久遠的磚房由於地基低，已經進水，而近年新建的新樓房，地基雖高些，洪水也已逼近門檻。

6天前，因洪湖水位上漲，出於安全考慮，陽財湖村約200名老人、小孩等被轉移安置在鎮小學；村內不少青壯年不願轉移，選擇留守。有留守漁民說，一家養魚20畝，需要投入七、八萬，如今全部被淹，要虧本了。熊安清說，陽財湖村今年的損失在70%以上，是毀滅性的打擊。

眾多漁民選擇留守，也有自己的理由。他們白天到魚塘捕撈，一天能撈到價值200元左右的魚蝦。一位漁民感嘆說，生活得繼續，能救一點是一點。

18日下午，60多歲的李紅芳（化名）決定回家，她想看看家裡的洪水退了沒。

6天前的7月12日，洪湖水位突破保證水位，臨近洪湖的陽財湖村200名老人、小孩等被轉移，被安置到螺山鎮小學。安置點的伙食不差，每人每天40元的標準，午餐、晚餐都是七菜一湯。李紅芳住不習慣，還是想家，她在心底盤算，假如水位退了，就回家住，因而這幾天，她時不時就回家看看。

陽財湖村所在的洪湖市，以境內有湖北第一大湖泊洪湖而得名。洪湖的大湖水面有53萬畝，被譽為湖北之腎。此外，長江也穿越洪湖市，當地流傳著「萬里長江，險在荊江；400里荊江，險在洪湖」的說法。

「每年7月的梅雨季節最難熬，基本都會有事。」熊安清表示，洪湖市的防汛壓力很大，但只要過了7月的梅雨，就基本平安無事了。

洪湖市一位官方人士表示，洪湖市的整體地勢低窪，上游地區的河流、湖泊，如長湖，正常情況要向洪湖排水，而洪湖只能往長江排水，但長江水位高於洪湖，得用水泵把洪湖水抽到長江裡去，這導致在洪水期洪湖排水能力一定程度上受限。

這樣的自然環境因素讓洪湖在享受豐富漁業資源的同時，也飽受洪災之苦，過去洪湖民間流傳「十年九不收」的諺語。

陽財湖村所在的螺山鎮，位於洪湖西南部。熊安清表示，陽財湖村地勢低，臨近洪湖，是該鎮最容易受災的地方，今年也是該鎮受災最為嚴重的地方。陽財湖村有魚塘5700畝，在魚塘和洪湖之間有高出正常水位約2公尺的堤壩，一旦洪水水位上漲，漫過堤壩，湖水就會衝擊魚塘以及漁民們的住房。

李紅芳的妹妹李紅香（化名）從小在陽財湖村長大，她說，1996年，當地的洪水更大些，被淹沒的區域更廣；1998年，洪湖的水位也很高，當年的房子地基低，很多房子都被淹了；2016年，再次發洪水，但水位稍低點，壓力沒那麼大。

今年7月，洪水再次來襲，陽財湖村及數千畝魚塘也再次被淹。

距離村口約50公尺處，進村的道路被全部淹沒了。遠遠望去，陽財湖村的房屋大致按三排在水中矗立。乘坐李紅芳撐的小船，記者才得以進入陽財湖村。

除了一部分漁民投親訪友，陽財湖村共有200人被轉移安置到螺山鎮小學，優先轉移老人、小孩、貧困戶、低保戶，以及家庭住房為危房的、房屋已經進水的等。

不少漁民留守在村內，他們多是青壯年，由於門口有積水，出門就要涉水，靠划船出行。

李紅香是一名留守漁民，她說，目前的水位下降2公尺，就是村子正常的水位；在洪水未湧進村前，一排排居民樓之間是有水泥路的，可以走車。一旁，50歲的秦方友（化名）心情低落，望著已基本連成一片的魚塘說，魚基本全跑了，要虧慘了。

多位漁民表示，因魚塘被淹，他們遭受了巨大的財產損失，希望能在經濟方面獲得一定的救助。