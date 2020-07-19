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昆明「別樣幸福城」買家超不幸 30戶因疫情失業被迫入住爛尾樓

香港01 / 李納德
「別樣幸福城」原訂於2015年完工，但2014年就成了爛尾樓。圖／梨視頻
「別樣幸福城」原訂於2015年完工，但2014年就成了爛尾樓。圖／梨視頻

買樓是人生大事，辛辛苦苦存到頭期款，卻買到爛尾樓可謂倒大霉。雲南昆明1個樓盤項目原訂於2015年竣工，大批業主等收樓之際，發展商卻於2014年停工，地盤只有一幢幢石屎建成清水大廈，頓成配套全無的爛尾樓，但業主仍要繳付房貸。逾千名買家誓要討回血汗錢，但當中30戶近日卻選擇遷入爛樓，原因是新冠肺炎（COVID-19）疫情下許多人失業，有業主付不起租金，只能住進無水、無電、無門、無窗的單位，在區內一起過種菜打水的生活，最諷刺的是，該樓盤名叫「別樣幸福城」。

大陸媒體報導，雲南昆明停工很久的爛尾樓「別樣幸福城」內，竟然陸陸續續有30多戶入住，他們都是樓盤的買家。其中1名業主受訪稱，自己2013年就付好首期，發展商承諾項目會於2015年5月30日完成，但2014年地盤突然停工，「這房子就開始爛尾，一直爛到現在，我在外面租房子已經租了7年」。

這位苦主說等收樓等到女兒都快小學畢業，「我也不想住這種爛尾樓」，但疫情下她失去了旅行社的工作，與丈夫同時失業，每個月9000元人民幣（約新台幣37000元）的房貸再加上房租實在難以負擔，迫於無奈只能搬進來。雖然政府已要求開發商配合業主提供整個樓盤的詳細資料，但對方完全不回應，現在一班買家除了等，已別無他法。

據悉，該項目有1300多名業主受影響，現在有約30戶居民被迫入住，大多因為疫情影響收入，為了減低開支才來，他們一起種菜、打水勉強生活。有居民說已經住了一段時間，平日晚上要照明時，只能用電瓶幫燈供電，居民雖進入房屋，但在室內也只是架設起帳篷來睡，「因為我沒錢嘛，總比在外面待風吹雨曬好」。他們都按警方要求交入住申請書，交好後才可以入住。

居民要在自己的屋子裡只能搭帳篷，還一起種菜。圖／微博
居民要在自己的屋子裡只能搭帳篷，還一起種菜。圖／微博

爛尾樓現象在微博引起網友不滿，怒斥「誰允許預售誰負責」、「房屋預售制太坑人了，誰發明的」，又認為有關部門應該要問責，「怎麼監管的，期房制度也該改革了吧」，甚至有人認為政府應該將賣地的收入拿出來負責後續建設，來幫助苦主。

除了種菜，還要靠自己打水。圖／微博
除了種菜，還要靠自己打水。圖／微博

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文章授權轉載自《香港01》

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