為騙養老金將亡母遺體藏冰櫃逾半年 男犯詐騙罪判刑10個月

為了能繼續領取母親的養老金，44歲的吳姓男子去年在母親病逝後，將她的屍體藏於冰櫃7個月。及到今年7月17日，上海市寶山區法院開庭審理案件，當庭宣判吳男犯詐騙罪，判處有期徒刑10個月，並處罰金1萬元人民幣（約新台幣42000元）。

綜合大陸媒報導，去年2月開始，吳母由於身體原因只能臥床休息。為照顧母親的生活起居，吳男特意聘請了一名護工負責照料母親。但是吳母的病情持續惡化，到4月初開始昏迷。

據吳男憶述，母親於去年4月8日病逝，「我在房間玩遊戲時，在隔壁照料我母親的護工突然跑過來跟我說母親去世了。」吳男立即前往母親房間試探鼻息，發現母親確實已經沒有呼吸。當日護工表示不敢繼續在吳男家中過夜，吳男在結算工資後解聘對方。

吳男表示，當時他在思考如何處理母親的遺體，後來他想到母親去世後，自己生活也會沒有保障。習慣「啃老」的吳男想起，母親每月有4000元左右（約新台幣16000元）的養老金，於是心生貪念，「我好吃懶做、怕麻煩，如果別人不知道我母親去世的話，我就可以一直拿我母親的養老金。」

為了防止母親遺體腐爛發臭，吳男還特意從網上買了一個冰櫃用以放置母親遺體。為防他人到家中找其母親，吳男拒接電話，也不開房門。不過，由於吳母長時間未見蹤影，知道吳母身體狀況的居委會開始心生疑惑。直至去年11月2日，居委會聯繫轄區民警上門查看，長時間敲門後房間依舊毫無動靜。居委會聯繫鎖匠打開房屋，發現吳男就在家中。當民警及居委會工作人員問其母親人在何處時，吳男謊稱母親去了無錫親戚家。

民警及居委會工作人員心中生疑，環顧房內發現一個大冰櫃，準備上前查看時卻遭到吳男阻攔。民警隨後強行打開冰櫃，發現吳母的遺體，當場將吳男抓獲。到案後，吳男如實供述了上述犯罪經過。

經鑒定，吳母體內未檢出常見毒物成分，符合在營養不良、腎上腺皮質腺瘤、高血壓病、糖尿病等疾病的基礎上發生多器官功能衰竭死亡，證實為正常死亡。

今年6月，公訴機關向上海寶山法院依法提起公訴。經調查，2019年5月至2019年10月間，吳母的養老金賬戶共計收到養老金2.4萬餘元（約新台幣10萬元）。上海寶山法院審理後認為，吳男以非法佔有為目的，隱瞞真相騙取養老金，數額較大，其行為已構成詐騙罪，應依法懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確鑿充分，指控的罪名成立。考慮到吳男自願認罪認罰，法院決定從輕處罰，判處其有期徒刑10個月，並處罰金1萬元（約新台幣42000元），同時責令吳男退賠被害單位的損失。

今年7月17日，上海市寶山區法院以遠程庭審方式審理案件，當庭宣判吳男犯詐騙罪，判處有期徒刑10個月。（網上圖片）

延伸閱讀：

新口罩造型、珍奶加入！Emoji Day 預覽 iOS 14 數十款新表情圖案

目擊妻兒遭車撞死 澳洲袋鼠爸路邊悲痛撫屍觸動網友

文章授權轉載自《香港01》