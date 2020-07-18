困電梯4天！82歲母親、64歲女兒喝尿求生

陝西西安日前一對高齡82歲母親和64歲女兒被困電梯4天3夜，靠著互喝對方尿液自救，家人發現一直聯繫不上母女倆，求助消防，才將兩人救出。

梨視頻報導，據兩位老人表示，由於家人出差，母女倆獨居在四層別墅，當晚乘坐電梯上二樓洗澡時被困，身上也沒帶手機。

由於電梯是密閉空間，氧氣不足，媽媽就踩到女兒的身上爬到電梯頂上，用拳頭把電梯頂上的燈敲碎，敲碎以後，媽媽把燈罩子上的鐵絲拿下來，在電梯門口想撬開條縫，果真把電梯門撬開一條縫，兩個人就輪流到電梯門邊呼吸。

報導指出，在這種高度恐懼、飢餓、口渴的情況下，她們覺得要活下去，就必須有水和食物，所以母女倆就講好了，母親尿尿，女兒拿手接著喝，女兒尿尿，母親拿手接著喝，母女兩人靠著只喝尿，堅持了四天三夜，後來是在外的家人發現一直聯繫不上母女倆，求助消防，這才將兩人救出。

送醫急救後，母親送到腎臟科，女兒因心臟不好送到心臟內科，媽媽送來時極度的衰弱、脫水、眼球塌陷，舌頭變得瘦小，嘴唇都乾裂了。醫護人員對媽媽說，平時聽說過有人喝尿自救，但這對母女是確確實實的喝尿，兩人的求生應變能力值得學習。

西安高新醫院腎臟病中心主任尹愛萍表示，82歲的母親當過兵，還上過戰場。目前兩人已康復出院。

尹愛萍說，尿液的主要成分是水，儘管有毒素，但在危急時刻，用來短時間維持生命，有水份來說是非常必要的，如果沒有水份的攝入，兩個人活不到這麼長時間。

護士長張妮花說，兩位老人在遇到危急情況時的機智反應和求生欲望，是非常讓人驚訝的。

對此，網友說，「嚇死我了！還好我沒有4層別墅，不會有這個風險」、「自家別墅，好吧，大部分人沒這個機會」、「住四層別墅都沒個窮親戚找上門嗎」、「電梯裡面沒有報警裝置？電梯驗收怎麼合格的」。