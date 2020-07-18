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懶爬15樓！他將120萬放電梯內 家人來取竟然不見了

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
重慶沙坪壩區男子小陳為求方便，將30萬元人民幣現金（約新台幣126萬元）放進電梯，想運送給住在15樓的外公，不料錢竟消失。圖／取自網易新聞
重慶沙坪壩區男子小陳為求方便，將30萬元人民幣現金（約新台幣126萬元）放進電梯，想運送給住在15樓的外公，不料錢竟消失。圖／取自網易新聞

重慶沙坪壩區男子小陳為求方便，將30萬元人民幣現金（約新台幣126萬元）放進電梯，想運送給住在15樓的外公，不料錢竟消失了！報警後，經監控發現，被另一男子撿走，最後在民警幫助下，錢如數尋回。

華龍網報導，小陳表示，他受父親的委託，將裝有30萬元人民幣購房款的包，送到天星橋街道某小區交給外公。他到了外公居住的小區後，因偷懶不想上樓，又想到天色已晚，幾乎沒有人會乘坐電梯，就將裝有30萬元人民幣現金的包直接放進電梯，並按下了外公居住的第15樓層。

「我放錢之前，就給外公打電話了，說錢已經放進電梯，需要他到電梯門口來取。」小陳萬萬沒想到，外公在15樓等到電梯後，竟然發現裝有30萬元人民幣現金的包沒有在電梯裡。

外公非常著急，趕緊給外孫小陳打電話。小陳也不知道怎麼辦，只好報警求助。

民警了解情況後，排查和比對小區內的公共監控後發現，一男子提著一個疑似報警人遺失的包，並將包放到一輛車上。

民警趕到男子停車的地方，聯繫車主，得知民警的來意，車主主動交出放在車後備箱的30萬元人民幣現金。車主解釋，他也是偶然在電梯內看到這個包，想著先收起來。

最終，經仔細清點，小陳確認包內現金分文不差，領回了遺失的30萬元人民幣。

人民幣 電梯

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